ZDF holt seine "SOKO"-Serien Anfang September zurück

Anfang September kehren die "SOKO"-Serien am ZDF-Vorabend aus ihrer Sommerpause zurück, derzeit laufen nur Wiederholungen. Die neuen Folgen reichen bis weit in das kommende Jahr hinein.



31.07.2017 - 18:03 Uhr von Timo Niemeier 31.07.2017 - 18:03 Uhr

Mit im Schnitt deutlich mehr als zwei Millionen Zuschauer, oft sehen mehr als drei Millionen Menschen zu, sind die "SOKO"-Wiederholungen am ZDF-Vorabend derzeit ein wichtiger Quotenbringer. Und ab September darf man in Mainz auf noch höhere Reichweiten hoffen, dann kehren nämlich fünf "SOKO"-Ableger mit neuen Folgen zurück auf die Bildschirme. So startet ab Montag, den 11. September, jeden Tag eine Ausgabe der Krimi-Reihe in eine neue Staffel.

Konkret können sich die Fans der Reihe auf neue Folgen von "SOKO München" (montags), "SOKO Köln" (dienstags), "SOKO Wismar" (mittwochs), "SOKO Stuttgart" (donnerstags) und "SOKO Kitzbühel" (freitags) freuen. Die neue Staffel des Köln-Ablegers umfasst nur 25 Folgen, dafür dürfen die Ermittler bereits zwei Wochen vor dem Staffelstart in der Primetime ermitteln (DWDL.de berichtete).

Die "SOKOs" aus München und Stuttgart kehren mit 26 frischen Folgen zurück. Aus Wismar gibt es 27 Folgen und von "SOKO Kitzbühel" liegen dem ZDF sogar 28 neue Folgen vor. Seinen werktäglichen Sendeplatz um 18 Uhr hat das ZDF damit bis weit in das kommende Jahr also mit neuen Folgen seines Krimi-Dauerbrenners bestückt.

