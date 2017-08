sportdigital startet tägliches Transfer-Magazin

© Sportdigital

Der Pay-TV-Sender sportdigital hat sich mit der Fußball-Plattform "Transfermarkt" auf eine Zusammenarbeit verständigt. Diese umfasst ein tägliches Magazin, in dem es - wenig überraschend - um Transfers und Gerüchte auf dem Fußball-Markt geht.



01.08.2017 - 10:24 Uhr von Alexander Krei 01.08.2017 - 10:24 Uhr

Schon seit einigen Jahren beschäftigt sich der inzwischen frei empfangbare Sportnachrichtensender Sky Sport News HD zu Beginn jeder Hin- und Rückrunde mit den Transfers der großen Vereine. Jetzt ist auch sportdigital auf den Geschmack gekommen. In Kooperation mit der Fußball-Plattform "Transfermarkt" nimmt der Sender ein tägliches Magazin ins Programm, das nach Angaben von sportdigital-Geschäftsführer Gisberg Wundram einen "spannenden Einblick in aktuelle Entwicklungen rund um den weltweiten Fußball" bieten soll.

Die 20- bis 30-minütige Sendung wird fortan montags bis freitags um 18:00 Uhr bei sportdigital ausgestrahlt, auf transfermarkt.tv gibt es sie schon um 17:00 Uhr zu sehen. Präsentiert wird das in Hamburg produzierte Magazin von der ehemaligen Sky-Moderatorin Anna Sara Lange sowie von Hannes Herrmann und Arne Malsch. Sie sprechen mit Experten aus der Transfermarkt-Redaktion, auch "fußballkundige User" sollen zu Wort kommen.

"Wir sehen, dass Bewegtbild sich einer immer größeren Beliebtheit bei den Nutzern erfreut und zukünftig immer mehr in den Vordergrund treten wird", so "Transfermarkt"-Geschäftsführer Matthias Seidel. "Mit unserem neuen TV-Format bringen wir alle auf unserer Website beliebten Formate in bewegtes Bild: Unsere umfangreiche Datenbank mit vielen interessanten Statistiken, die aktuellen News sowie die Einbindung unserer großen fachkundigen Userschaft."

