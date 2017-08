kabel eins wiederholt versehentlich Sendung vom Vortag

© kabel eins

Regelmäßige Zuschauer von "Achtung Kontrolle" am Vorabend bei kabel eins hatten am Dienstag ein Déjà-vu-Erlebnis: kabel eins zeigte versehentlich nochmal die Sendung vom Vortag. Erst nach gut 45 Minuten wurde der Fehler korrigiert.



02.08.2017 - 12:02 Uhr von Uwe Mantel 02.08.2017 - 12:02 Uhr

Zu wenig Kontrolle gab's am Dienstag offensichtlich vor der Ausstrahlung von "Achtung Kontrolle" im Vorabendprogramm von kabel eins: Als ab 18:55 Uhr wieder Ordnungshüter im Einsatz gezeigt wurden, waren nämlich zunächst nochmal exakt die gleichen zu sehen wie am Tag zuvor. Es dauerte offenbar eine ganze Weile, bis das bei kabel eins bemerkt und reagiert wurde: Erst nach der zweiten Werbung, also nach gut 45 Minuten zeigte kabel eins dann doch noch andere Fälle als am Vortag.

Der Sender hat sich auf Twitter entschuldigt und von einem Fehler in der Programmplanung und einem Missgeschick gesprochen. Die Quittung bekam der Sender ohnehin schon beim Blick auf die morgendlichen Quoten: Mit nur 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Sendung klar unter den ohnehin meist schon mäßigen Quoten, die das Format sonst holt.

Leider hat sich gestern ein Fehler in die Programmplanung von "Achtung Kontrolle!" eingeschlichen. Bitte entschuldigt dieses Missgeschick. — kabel eins (@kabeleins) August 2, 2017

