Netflix sichert sich neue Western-Serie der Coen-Brüder

© Netflix

"We are the streaming motherfuckers!" - mit diesen Worten kündigen Joel und Ethan Coen an, dass die erste TV-Serie, bei der sie nicht nur als Produzenten sondern auch Regie führen und die Bücher schreiben, ihre Heimat bei Netflix finden wird.



09.08.2017 - 21:02 Uhr von Uwe Mantel 09.08.2017 - 21:02 Uhr

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass sich auch die Coen-Brüder nun erstmals vollends aufs Fernsehen einlassen: Bei der Serienumsetzung von "Fargo" waren sie zwar als Executive Producer mit an Bord, Regie und Drehbuch haben sie aber ebenso wie bei anderen Serienprojekten anderen überlassen und sich weiterhin mehr auf Kinofilme konzentriert. Bei "The Ballad of Buster Scruggs" wird das anders sein: Sie produzieren, schreiben das Drehbuch und werden auch Regie führen.

Viel mehr als der Name und die Produktionsfirma Annapurna Television waren im Januar aber noch nicht bekannt - auch nicht, wo die Serie eigentlich zu sehen sein wird. Nun steht fest: Netflix wird weltweit die Heimat der neuen Western-Anthologie-Serie - jede Staffel wird also eine andere Geschichte erzählen. Es gibt nun auch einen ersten, vagen inhaltlichen Ausblick: Erzählt worden sollen sechs unterschiedliche Geschichten über die Grenze im amerikanischen Westen. Die Hauptrolle des Buster Scruggs übernimmt Tim Blake Nelson. Hinter den Kulissen arbeiten die Coens mit Robert Graf, Megan Ellison und Sue Naegle zusammen. Los gehen soll es 2018.

Teilen