TNT Serie holt Alien-Serie "Colony" ins Pay-TV

© TNT Serie

Die von USA Network ins Leben gerufene US-amerikanische Sci-Fi-Serie "Colony" wird ab Oktober auch hierzulande auf TNT Serie zu sehen sein. Erzählt wird von einer dystopischen Zukunft, in der Aliens die Erde invadieren.



10.08.2017 - 14:11 Uhr von Kevin Hennings 10.08.2017 - 14:11 Uhr

TNT Serie wird ab Mittwoch, den 11. Oktober, von Aliens bedroht: Wie der Pay-TV-Sender bekanntgegeben hat, kommt die US-amerikanische Science-Fiction-Serie "Colony" ins Programm und wird immer mittwochs um 20:15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen sein. Wer an der zehnteiligen ersten Staffel Gefallen findet, kann sich außerdem direkt Mittwoch, den 15. November, vormerken. Von da an wird ohne große Pause die zweite Staffel ausgestrahlt.

Die Schöpfer und Autoren hinter "Colony" sind Carton Cuse und Ryan Condal, die von einem zukünftigen Los Angeles erzählen, dass von außerirdischen Invasoren unterdrückt wird. Während sich einige mit der neuen Ordnung abgefunden haben, rebellieren andere gegen die Aliens. Der Fokus der Geschichte liegt dabei auf einer Familie, die von dieser Situation auseinandergerissen wird.

Cuse war bereits ein wichtiger Bestandteil von "Lost" und hat für "Colony" ein bekanntes Gesicht ins Boot geholt: Josh Holloway (ebenfalls "Lost") schlüpft in die Rolle von Will Bowman, der früher einmal beim FBI war. Um seine Familie zu beschützen, tut er sich mit der Regierung zusammen, um die wachsende Rebellion zu stoppen. Außerdem wird es zur Herausforderung für ihn, seine Familie in einer Welt zusammenzuhalten, die sich nicht mehr in Menschenhand befindet. Seine Frau Katie, mit der er drei Kinder hat, wird von Sarah Wayne Callies ("The Walking Dead") gespielt.

In weiteren Hauptrollen zu sehen sind Peter Jacobson ("The Americans") und Amanda Righetti ("The Mentalist"). Als Gastdarsteller wird unter anderem die dreifache Emmy-Gewinnerin Kathy Baker ("Picket Fences"), Kathleen Rose Perkins ("Episodes") und Paul Guilfoyle ("CSI: Crime Scene Investigations") zu sehen sein. Weitere Ausstrahlungsrechte für die Sci-Fi-Serie von USA Network, bei der eine dritte Staffel bereits beschlossene Sache ist, liegen außerdem bei Netflix.

Teilen