Neue RTL-Serien: "Bad Cop" macht im Herbst den Anfang

In den kommenden Monaten steht eine ganze Reihe an neuen eigenproduzierten Serien bei RTL auf dem Programm. Den Anfang macht im September "Bad Cop", das im Schlepptau von "Alarm für Cobra 11" an den Start geht.



10.08.2017 - 15:19 Uhr von Uwe Mantel 10.08.2017 - 15:19 Uhr

Nachdem erfolgreicher Serien-Nachschub aus den USA schon lange auf sich warten lässt, hat RTL das Heft des Handelns bekanntlich wieder selbst in die Hand genommen und setzt deutlich stärker als in den letzten Jahren auf serielle Eigenproduktionen. Den Anfang einer ganzen Reihe an Neustarts macht am 21. September "Bad Cop - Kriminell gut".

Die Hauptrolle übernimmt David Rott, der den Kriminellen Jan Starck spielt. Bei einem Drogenschmuggel der Hamburger Unterweltgröße Tarek Rahmani geraten er und sein Zwillingsbruder Jesko Starck zwischen die Fronten. Jesko stirbt in Jans Armen, nimmt seinem Bruder noch ein Versprechen ab: Jan soll sich um Jeskos Familie kümmern, und vor Rahmani in seinem Leben untertauchen. Also schlüpft er in dessen Rolle und übernimmt seine Identität.

Jan tritt also am nächsten Tag als Hauptkommissar Jesko Starck" seinen Dienst bei der Mordkommission an - zunächst mit dem Ziel, den Mörder seines Bruders hinter Gittern zu bringen. Als jedoch der 9-jährige Leon Kallweit entführt wird, muss Jan sich entscheiden: Den Mord an Jesko rächen, oder den Jungen retten. Parallel dazu hat er mit privaten Problemen zu kämpfen: Jesko wurde von seiner Frau nämlich in die Garage verbannt - der in die Jesko-Rolle geschlüpfte Jan kennt aber weder den Grund noch wei er, wie er mit Bea und den beiden Töchtern umgehen soll. Und als wäre das alles nicht genug, ist Bea auch noch Jeskos - bzw. jetzt Jans - Chefin bei der Mordkommission.

RTL zeigt "Bad Cop - Kriminell gut" ab dem 21. September immer donnerstags um 21:15 Uhr, in den ersten beiden Wochen in Doppelfolgen. Die erste Staffel umfasst insgesamt zehn Folgen. Produziert wird die Rollentausch-Story nach einer Idee von Jens Maria Merz von Talpa Germany.

