Zum 50. Geburtstag gibt's "Aktenzeichen XY... gelöst"

50 Jahre lang heißt es im ZDF nun schon "Aktenzeichen XY... ungelöst". In dieser Zeit half die Sendung bei der Aufklärung unzähliger Verbrechen. Anlässlich des Jubiläums blickt man in einer eigenen Sonderausgabe auf gelöste Fälle zurück.



15.08.2017 - 17:14 Uhr von Uwe Mantel 15.08.2017 - 17:14 Uhr

Am 20. Oktober 1967 ging Eduard Zimmermann im ZDF erstmals mit "Aktenzeichen XY... ungelöst" auf Sendung. Inzwischen führt zwar Rudi Cerne durch die Sendung, am Grundkonzept hat sich aber bis heute nichts geändert: In filmischen Rekonstruktionen werden ungelöste Kriminalfälle veranschaulicht und die Zuschauer um Mithilfe bei der Aufklärung gebeten. In unzähligen Fällen konnte die Polizei so bereits wertvolle Hinweise sammeln. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums blickt das ZDF noch einmal zurück.

In der Sonderausgabe "Aktenzeichen XY... gelöst" werden in längeren Filmen Fälle geschildert, bei deren Lösung die Fahndung in der ZDF-Sendung einen wichtigen Anteil hatte. In Studiogesprächen werden die einzelnen Fälle dann zusätzlich noch einmal näher beleuchtet. Dramaturgisch lehnt sich die Sendung an die Regelausgaben an. Zu sehen sein wird das Special voraussichtlich an einem Mittwochabend im November.

