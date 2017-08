"Bankdrücker": BR macht Fußball-Format auf Facebook

© Bayerischer Rundfunk

Die Sportredaktion des Bayerischen Rundfunks versucht sich ab dieser Woche an einem neuen Fußball-Format, das live auf Facebook zu sehen sein wird. Als Premieren-Gast ist Kult-Kommentator Fritz von Thurn und Taxis dabei.



17.08.2017 - 11:57 Uhr von Alexander Krei 17.08.2017 - 11:57 Uhr

Der Bayerische Rundfunk wird zum Start der Bundesliga-Saison ein neues Live-Format bei Facebook an den Start bringen. Es hört auf den Namen "Die Bankdrücker" und soll von dieser Woche an regelmäßig freitags um 18:30 Uhr auf der Facebook-Seite von BR Sport zu sehen sein. Die Sportredaktion sendet dafür aus einem zur Umkleidekabine umgestalteten Web-Studio, in dem die Gastgeber Florian Eckl, Lukas Schönmüller und Oliver Wütscher zur Fußball-Diskussion mit der Community einladen.

Darüber hinaus sind Einspielfilme und Studiogäste geplant - bei der Premiere wird der langjährige Kommentator Fritz von Thurn und Taxis dabei sein, der seine Karriere erst vor wenigen Monaten beendet hat und im Frühjahr durch den Hashtag #fritzlove ungeahnt viel Zuneigung in den sozialen Netzwerken erhielt. Dass er jetzt Gast einer bei Facebook gestreamten Fußballshow ist, scheint da nur folgerichtig zu sein.

"Wir wollen die Themen der Woche besprechen, Abseitiges kommentieren, auf Augenhöhe mit den Fans und unserer Community sein. Ihre Meinung hören und sehen, auch mal streiten, wenn es sein muss", sagt Christian Klos, Verantwortlicher für die digitalen Sportangebote des Bayerischen Rundfunks, über das neue Format und richtet zugleich einen Wunsch an die User: "Mitmachen dringend erbeten!"

