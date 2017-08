Dritte "Game Two"-Staffel startet auf der Gamescom

© Rocket Beans Entertainment GmbH

Bereits in der kommenden Woche kehrt das Funk-Format "Game Two" von den Rocket Beans zurück aus der Sommerpause. Insgesamt 19 neue Folgen wird es geben, los geht's auf der Gamescom. Zudem wird erstmals ein Award verliehen.



17.08.2017 - 14:35 Uhr von Timo Niemeier 17.08.2017 - 14:35 Uhr

Wenn zwischen dem 23. und 26. August die Gamescom ansteht, sind auch die Jungs der Rocket Beans wieder mit dabei und nutzen die Spielemesse, um ihre Games-Sendung "Game Two" fortzuführen. Die neuen Folgen der dritten Staffel sind ab dem 25. August immer freitags ab 20 Uhr auf rocketbeans.tv zu sehen. Danach sind die Folgen auch auf dem entsprechenden Youtube-Kanal und auf der Funk-Webseite abrufbar. Zum Auftakt dreht sich in den ersten beiden Folgen alles rund um die Gamescom, danach geht es in gewohnter Manier weiter. Insgesamt werden 19 neue Folgen zu sehen sein, der Nachschub bis Weihnachten ist also gesichert.

Von der Gamescom werden Daniel Budiman, Nils Bomhoff, Etienne Gardé, Simon Krätschmer, Sofia Kats und Lara Trautmann aus einem mobilen Studio berichten. Sie sprechen mit Spielentwicklern über ihre neuen Werke und mit Fans über ihre Messeerfahrungen. Außerdem wird erstmals der "Game Two Award" für herausragende Verdienste in elf verschiedenen Kategorien vergeben.

Teilen