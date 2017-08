ProSieben Maxx bringt "Evil Science" im September zurück

© ProSieben Maxx/Bene Müller

Die erste Staffel des Wissensmagazins "Evil Science" mit Moderator Jared Hasselhoff kam so gut an, dass ProSieben Maxx bei den Screenforce Days ankündigte, dass es eine Fortsetzung geben wird. Nun wurde ein Termin bekanntgegeben.



21.08.2017 - 10:52 Uhr von Kevin Hennings 21.08.2017 - 10:52 Uhr

Der für seine Kotz-Attacken bekannte Jared Hasselhoff hat mit "Evil Science" im vergangenen Jahr sein eigenes Wissensmagazin bekommen. In diesem unterzog sich 'Evil Jared' bereits in der ersten Staffel extremen Selbstversuchen, in denen er nach Angaben von Heimatsender ProSieben Maxx alles dafür tut, Fragen zu beantworten, die ihn beschäftigen. In einer Folge wollte er beispielsweise herausfinden, was mit dem Körper passiert, wenn er unter extremen Schlafmangel leidet. Nun hat ProSieben Maxx bekanntgegeben, wann die zweite Staffel startet: Die erste der sechs neuen Folgen soll am Donnerstag, den 7. September, um 21:15 Uhr beginnen.

Dieses Mal wird der in Philadelphia geborene Bassist der Band "Bloodhound Gang" unter anderem mit den in Mexiko berüchtigten Luchadores in den Ring steigen - aber nicht, ohne dabei mächtig einstecken zu müssen. "Vielleicht wurde ich auch besonders hart rangenommen, weil wir Amerikaner derzeit eigentlich nirgendwo mehr so richtig beliebt sind Dank unseres 'großartigen Leaders' und seinen Mauerplänen. Viva México!", sagt Hasselhoff. Weitere Fragen der neuen Staffel sind, was passiert, wenn man 48 Stunden lang am Stück Ego-Shooter spielt und ob man sich unter Wasser aus einem Auto befreien kann.

