"MasterChef": Sky 1 nennt Starttermin für neue Staffel

Der Pay-TV-Sender Sky 1 nimmt Ende September die zweite Staffel seiner Kochshow "MasterChef" ins Programm. Produziert wurden 24 neue Folgen des Formats. Die Jury wird künftig um ein viertes Mitglied erweitert.



22.08.2017 - 10:45 Uhr von Alexander Krei 22.08.2017 - 10:45 Uhr

Schon kurz vor dem Finale der ersten Staffel gab Sky zu Jahresbeginn bei Endemol Shine Germany die Produktion einer zweiten Staffel seiner Kochshow "MasterChef" in Auftrag. Dafür hat der Bezahlsender jetzt auch einen Sendeplatz gefunden: Zu sehen gibt es die 24 neuen Folgen des Formats ab dem 25. September jeweils montags um 20:15 Uhr im Doppelpack auf Sky 1. Darüber hinaus steht "MasterChef" auch auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zum Abruf bereit.

Erneut lässt Sky 40 Hobbyköche in verschiedenen Runden gegeneinander antreten. Der Gewinner darf sich am Ende nicht nur "MasterChef" nennen, sondern auch über ein eigenes Kochbuch sowie ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro freuen. Die Jury um Ralf Zacherl, Sybille Schönberger und Justin Leone erhält diesmal allerdings Unterstützung: In den neuen Folgen wird auch TV-Koch Nelson Müller die Leistungen der Kandidaten bewerten.

"Das Format 'MasterChef' ist einzigartig, davon konnte ich mich in der ersten Staffel als Gastjuror selbst überzeugen. Hier muss man Leidenschaft und Herzblut beweisen und wirklich gut kochen können. Wir werden es den Kandidaten nicht leicht machen", kündigt Müller schon mal an. Hierzulande ist es übrigens bereits der dritte Anlauf, das international erfolgreiche Format zu etablieren: Vox hatte es einst als "Kochchampion" versucht, bei Sat.1 lief ebenso erfolglos "Deutschlands Meisterkoch".

Wie viele Zuschauer die Kochshow bei Sky 1 während der ersten Staffel erreichte, ist bislang nicht bekannt. Genaue Zahlen nannte der Sender nicht. Dass man "MasterChef" nun in die zweite Staffel schickt, zeigt allerdings, dass man wohl nicht gänzlich unzufrieden gewesen sein wird.

