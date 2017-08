Timeshift: Sky 1 bekommt einen zeitversetzten Ableger

© Sky

Im September bringt Sky den Sender Sky 1 +1 HD an den Start - dort soll künftig das Programm von Sky 1 eine Stunde zeitversetzt ausgestrahlt werden. Im Gegenzug spart man sich allerdings den Timeshift-Ableger des Serien-Kanals Sky Atlantic.



22.08.2017 - 14:58 Uhr von Alexander Krei 22.08.2017 - 14:58 Uhr

Kunden des Entertainment-Pakets von Sky können das Programm des Ende vergangenen Jahres gestarteten Kanals Sky 1 bald auch eine Stunde zeitversetzt anschauen. Der neue Sender Sky 1 +1 HD soll am 22. September an den Start gehen. Formate wie "MasterChef", "Xaviers Wunschkonzert" oder "Eine Liga für sich" können auf diese Weise auch eine Stunde später angesehen werden.

Der Start erfolgt auf Kosten des Seriensenders Sky Atlantic HD, dessen +1-Ableger im Gegenzug gestrichen wird. Dieser war erst vor knapp zwei Jahren eingeführt worden und wird nur noch bis zum 11. September verfügbar sein. Die Entscheidung ist womöglich auch als Reaktion darauf zu sehen, dass viele Serien-Fans die Programme des Senders mittlerweile ohnehin on demand ansehen.

Sky spricht jedenfalls davon, seinen Kunden durch den Start von Sky 1 +1 HD "ein speziell auf ihre Bedürfnisse und ihr Sehverhalten abgestimmtes Entertainmentprogramm" liefern zu wollen. Zu empfangen ist er für Entertainment-Kunden über Satellit und das IPTV-Angebot der Telekom. Wie gehabt bleiben die Inhalte von Sky 1 neben der linearen Ausstrahlung aber auch auf Abruf verfügbar - also über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket.

Teilen