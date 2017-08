Sat.1 setzt ab September auf kulinarisches Doppel

© Sat.1/Benedikt Mueller

Ab September setzt Sat.1 am Sonntag auf gleich zwei kulinarische Formate: Neben der Rückkehr von "Das große Backen", das in diesem Jahr ohne Enie van de Meiklokjes auskommen muss, setzt der Sender auf Promispecials von "The Taste".



22.08.2017 - 20:00 Uhr von Alexander Krei 22.08.2017 - 20:00 Uhr

Als ganz großer Quoten-Hit ging "The Taste" in den vergangenen Jahren nie hervor, dennoch ist man bei Sat.1 von der Kochshow so überzeugt, dass man jüngst auch eine Promi-Version produzieren ließ. Dafür steht der Sendeplatz nun auch ganz offiziell fest: Der Sender wird die beiden Folgen am Sonntag, den 10. und 17. September um 20:15 Uhr ausstrahlen und sich damit den am härtesten umkämpften Abend der Woche vorwagen.

Immerhin muss Sat.1 keine Koch-Konkurrenz fürchten, denn Vox - in der Vergangenheit etwa mit "Grill den Henssler" oder "Kitchen Impossible" erfolgreich - wird an beiden Abenden nach einer neuen "Promi Shopping Queen" Ausschau halten. Sat.1 will indes bei "The Taste - Promis am Löffel", wie die Show in Gänze heißt, mit Désirée Nick, Patrick Lindner, Lilly Becker, Hans Sarpei, Christine Theiss, "Maddin" Schneider, Mimi Fiedler, Julius Brink, Elena Uhlig, Oliver Pocher, Jeannine Michaelsen, Panagiota Petridou, Evi Sachenbacher-Stehle und Matthias Killing als Kandidaten punkten.

Als Coaches fungieren Cornelia Poletto, Alexander Herrmann, Frank Rosin und Roland Trettl. Jeder von ihnen hat pro Folge zwei Promis im Team, mit denen sie ein möglichst perfektes Gericht auf einem Löffel servieren wollen. Über Sieg und Niederlage bestimmt der Gastjuror und Zwei-Sterne-Koch Christian Lohse. Produziert wird die Promi-Version von "The Taste" wie gehabt von Redseven Entertainment, auch Moderatorin Christine Henning bleibt an Bord.

Kulinarisch geht's in Sat.1 allerdings nicht nur in der Primetime zu, sondern auch schon am Vorabend. Denn ebenfalls am 10. September startet "Das große Backen" in die nunmehr fünfte Staffel. Sat.1 strahlt acht Folgen, produziert von Tower Productions, jeweils sonntags um 17:45 Uhr aus. Moderiert wird der Back-Wettstreit diesmal Annika Lau, die in der Vergangenheit für diverse Sat.1-Magazine vor der Kamera stand. In diesem Jahr vertritt sie Enie van de Meiklokjes, die vor wenigen Wochen Mutter geworden ist.

Teilen