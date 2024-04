am 27.04.2024 - 07:50 Uhr

Ende Mai entsteht in Köln Mülheim, in den Studios, in denen auch "TV total" und "Schlag den Star" entstehen, ein neues Fernsehformat. Für die beiden Sendungen, die dann aufgezeichnet werden, werden oder wurden über die Ticket-Seite der Banijay Karten angeboten. Bei dem Fernsehformat handelt es sich um eine wochenaktuelle Comedy-Show, die offenbar mit wechselnden Hosts aufwartet. Für welchen Sender "Jetzt wird's lustig" geplant ist, ist zwar nicht bekannt, jedoch werden die ersten beiden Folgen von Frauen moderiert, die zuletzt bei ProSieben prominenter zu sehen waren.