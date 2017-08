Comedy Central holt "Detroiters" nach Deutschland

© Comedy Central

Ab Oktober nimmt Comedy Central die US-Serie "Detroiters" mit Sam Richardson und Tim Robinson in den Hauptrollen ins Programm - beide stammen direkt aus der amerikanischen "Motor City", in der die Geschichte um zwei beste Freunde spielt.



23.08.2017 - 14:02 Uhr von Alexander Krei 23.08.2017 - 14:02 Uhr

Die amerikanische Autostadt Detroit steht seit Beginn des Jahres im Zentrum einer neuen Comedyserie. Jetzt holt Comedy Central seine Produktion auch nach Deutschland: Ab dem 4. Oktober gibt es die erste Staffel von "Detroiters" jeweils mittwochs um 23:00 Uhr zu sehen. Insgesamt liegen zunächst zehn Folgen zur Ausstrahlung bereit, eine zweite Staffel wurde bereits in Auftrag gegeben.

"Detroiters" versteht sich als eine Art komischer Liebesbrief an die "Motor City" im mittleren Westen und wurde von den beiden Hauptdarstellern und geborenen Detroitern Sam Richardson ("Veep", "The Office", "Arrested Development") und Tim Robinson ("Saturday Night Live", "The Characters") erdacht. Sie entwickelten die Serie gemeinsam mit Joe Kelly ("How I Met Your Mother") und Zach Kanin ("Saturday Night Live"), sowie Jason Sudeikis und Lorne Michaels ("Saturday Night Live") als Executive Producer.

Und darum geht's: Sam und Tim - wie die beiden Hauptdarsteller auch in der Serie heißen - sind zwei beste Freunde, deren Werbeagentur sich mit skurrilen Spots für lokale Matratzengeschäfte und Perückenläden über Wasser hält. Dabei träumen die beiden davon, ihre Heimatstadt Detroit in der großen Werbewelt zu repräsentieren. Doch weit weg vom New York der Mad Men ist das alles andere als einfach.

