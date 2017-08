Sky & HBO investieren gemeinsam in Produktionsfirma

© HBO / Sky

Erklärtermaßen wollen Sky und HBO jährlich mindestens zwei Dramaserien gemeinsam realisieren. Helfen soll dabei auch die Produktionsfirma Bad Wolf, an der man nun Anteile erworben hat. Das Unternehmen war schon an der Serie "The Night Of" involviert.



23.08.2017 - 16:36 Uhr von Alexander Krei 23.08.2017 - 16:36 Uhr

HBO und Sky haben im Zuge ihrer im Frühjahr begonnenen Koproduktions-Partnerschaft ein erstes Investment getätigt: Wie beide Unternehmen am Mittwoch bekanntgaben, haben sie einen Minderheitsanteil an der britischen Produktionsfirma Bad Wolf erworben, hinter der Jane Tranter und Julie Gardner stehen. Bad Wolf wurde 2015 gegründet und versteht sich als transatlantisches Produktionshaus mit Sitz in Los Angeles und Süd-Wales.

In der Vergangenheit hat Bad Wolf bereits bei der HBO-Dramaserie "The Night Of" als Koproduzent fungiert, die unter anderem für den britischen Fernsehpreis nominiert war und nun auch in zahlreichen Kategorien auf eine Auszeichnung mit dem begehrten Emmy hoffen darf. Das Investment soll nach Angaben von HBO und Sky das Vorhaben unterstreichen, "Weltklasse-Content" zu produzieren.

Gary Davey, Managing Director Content bei Sky, würdigte "The Night Of" als die herausragende US-Produktion des Jahres 2016. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Bad Wolf, um weitere High-End-Dramaserie und großes Storytelling auf den Bildschirm zu bringen", sagte Davey. Casey Bloys, Programming President von HBO, zeigte sich ebenfalls zufrieden. Er betonte, dass die Partnerschaft den gemeinsamen Ehrgeiz bei der Produktion von Fernsehen höchster Qualität widerspiegele. Jetzt darf man auf die ersten Ergebnisse gespannt sein.

HBO und Sky hatten sich im April auf eine Partnerschaft verständigt. Jährlich wollen beide Häuser ab sofort mindestens zwei Produktionen realisieren. Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass man die gemeinsame Serie "Tschernobyl" in Auftrag gegeben hat (DWDL.de berichtete).

