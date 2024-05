Schon in den vergangenen Jahren ist das Interesse an den ESC-Halbfinals bei One spürbar gestiegen - und auch 2024 scheint sich dieser Trend fortzusetzen. 680.000 Menschen verfolgten am Dienstag ab 21 Uhr im Schnitt die fast zweieinhalbstündige Übertragung aus Malmö, das waren nochmal 90.000 mehr als vor einem Jahr - und schon damals war das erste Halbfinale deutlich besser unterwegs als in den Vorjahren. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 3,6 Prozent.

Vor allem beim jungen Publikum ließ One die Muskeln spielen, der Marktanteil in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen stieg deutlich auf 7,7 Prozent an - nach 6,3 Prozent ein Jahr zuvor. In der Liste der meistgesehenen Programme beim jungen Publikum schoss One dank dem ESC am Dienstag bis auf Platz 11 nach vorn. Schon "Legendär - Eurovision Song Contest" unterhielt bei One zur besten Sendezeit 290.000 Menschen und erreichte so 1,7 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren. Teil zwei dieses Rückblicks erreichte nach dem Halbfinale 2,9 Prozent.

Nicht geschadet hat die zusätzliche Musik-Konkurrenz Vox, wo zur besten Sendezeit eine neue Ausgabe von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" zu sehen war. Mit 420.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 10,0 Prozent Marktanteil lief es gut und zumindest etwas besser als vor einer Woche. Die Gesamtreichweite lag bei 980.000. Das sind mehr als vor einer Woche, aber deutlich weniger als zum Staffelstart, als noch 1,2 Millionen Menschen einschalteten.

Neben Vox und den ARD-Serien musste sich One beim jungen Publikum am Dienstagabend nur RTL und ProSieben geschlagen geben. Bei RTL erreichte "Bauer sucht Frau International" 2,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, wobei 530.000 davon zwischen 14 und 49 Jahren alt waren. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 12,6 Prozent. Bei ProSieben erreichten Joko und Klaas bei ihrem Kampf gegen den Sender 15,8 Prozent sowie eine Gesamtreichweite in Höhe von 970.000. Dass die Show erneut unter der 1-Million-Marke hängen geblieben ist, dürfte nicht zuletzt wohl auch auf das CL-Halbfinale zwischen Dortmund und Paris zurückzuführen sein, das bei Prime Video gezeigt wurde, für das aber keine Zuschauerzahlen vorliegen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;