Alfred Draxler gibt "SportBild"-Chefredaktion ab

Die "Bild"-Gruppe führt ab September ihr redaktionelles Sport-Kompetenzcenter ein, in dem die Sportthemen markenübergreifend gebündelt werden. Im Zuge dessen gibt "Bild"-Urgestein Alfred Draxler die Chefredaktion der "SportBild" ab.



24.08.2017 - 13:56 Uhr von Alexander Krei 24.08.2017 - 13:56 Uhr



Generationswechsel in der Sportberichterstattung der "Bild": Alfred Draxler, zuletzt Chefredakteur bei "SportBild", zieht sich aus der ersten Reihe zurück. Stattdessen übernimmt Matthias Brügelmann (Foto) zum 1. September Draxlers Posten und wird darüber hinaus zum Chefredakteur Sport ernannt. In dieser Funktion verantwortet der 44-Jährige fortan alle Sportthemen markenübergreifend für "Bild", "Bild am Sonntag", "B.Z.", "SportBild" und "Fußball Bild".

Der Sport ist nach dem Auto-Bereich das zweite "Kompetenzcenter", in dem die "Bild"-Gruppe die strategische Themenverantwortung über alle Titel bündelt, um so Print und Digital gleichermaßen im Auge zu behalten. Stellvertretende Chefredakteure Sport werden Henning Feindt, Walter Straten sowie Carli Underberg. Alfred Draxler, seit 1978 bei "Bild" an Bord, wird im Gegenzug zukünftig als Chefkolumnist und Berater der Chefredaktion tätig sein.

"Alfred Draxler steht für die Champions League der deutschen Sportberichterstattung. In allen sportlichen Disziplinen hat er über viele Jahre 'Bild' als wichtigste journalistische Sportmarke etabliert", sagte Julian Reichelt, Vorsitzender der "Bild"-Chefredakteure. "Ich danke ihm für diese großartige Arbeit bei 'Bild' und später bei Europas größter Sportzeitschrift 'SportBild' und freue mich sehr, dass er nicht - wie mehr als verdient - in Rente geht, sondern der 'Bild'-Gruppe mit seiner umfassenden Erfahrung auch weiterhin als Chefkolumnist und Berater der Chefredaktion erhalten bleibt. Matthias Brügelmann wird seine Sport-Expertise in Print und Digital übergreifend für alle Titel der 'Bild'-Gruppe einsetzen, wie es beispielhaft die neue Sport-Bild-App zeigt.“

