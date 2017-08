Amazon angelt sich Orlando Bloom und setzt "Fleabag" fort

© Amazon

Orlando Bloom wird demnächst in einer neuen Amazon-Serie zu sehen sein. Er übernimmt die Hauptrolle in der Fantasy-Serie "Carnival Row". Zudem hat man gemeinsam mit der BBC grünes Licht für eine zweite Staffel der Dramedy "Fleabag" gegeben.



25.08.2017 - 18:16 Uhr von Timo Niemeier 25.08.2017 - 18:16 Uhr

Zuerst haben es nur US-Medien berichtet, mittlerweile ist auch die offizielle Bestätigung da: Amazon engagiert Orlando Bloom. Der Schauspieler wird die Hauptrolle in der einstündigen Fantasyserie "Carnival Row" übernehmen. Bloom wird dabei als Rycroft Philostrate zu sehen sein, ein Polizeikommissar, der den Mord an einem Feen-Showgirl in Carnival Row aufdecken soll. Eigentlich rechnet keiner damit, dass Rycroft viel Mühe in den Fall steckt – aber genau das macht er und stößt dabei auf Erkenntnisse, für die er einen hohen Preis zahlen wird. Neben seiner Hauptrolle wird Bloom auch als Produzent auftreten.

Die Serie wird acht Folgen umfassen und von Legendary Television produziert. Als Executive Producer agieren Rene Echevarria, Paul McGuigan und Travis Beacham. Von letzterem stammt auch das Original-Skript "A Killing on Carnival Row". Die Dreharbeitern zur Amazon-Serie sollen bereits in diesem Herbst beginnen, zu sehen gibt es das fertige Stück aber wohl erst 2019.

Darüber hinaus hat Amazon nun auch angekündigt, dass es eine zweite Staffel der Dramedy "Fleabag" geben wird. Auch diese wird man gemeinsam mit der BBC produzieren. "In der ersten Staffel von 'Fleabag' haben unsere Zuschauer bereits eine brillante, rebellische Phoebe Waller-Bridge kennengelernt", sagt Joe Lewis, Head of Comedy, Drama und VR, Amazon Studios. "Sie ist eine der besten und dynamischsten Showrunner der heutigen Fernsehlandschaft. Wir freuen uns sehr darauf, Prime-Mitgliedern bald eine neue Staffel rund um die smarte, humorvolle Fleabag präsentieren zu können." Doch auch hier müssen die Fans noch eine ganze Weile warten: Die Ausstrahlung der neuen Folgen ist für 2019 angedacht.

