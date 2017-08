Hanna Scholz setzt sich im Viva-Moderatorencasting durch

© Viva

"Viva sucht dich" - und hat nun Hanna Scholz gefunden. Knapp drei Monate lang hat der nur zwischen 2 Uhr nachts und 14 Uhr sendende Musiksender nach einer neuen Moderatorin für seine Chartshow gesucht und ist nun fündig geworden.



28.08.2017 - 15:58 Uhr von Uwe Mantel 28.08.2017 - 15:58 Uhr

Seit Anfang Juni suchte der Musiksender Viva in einem offenen Casting nach einem neuen Moderator oder einer neuen Moderatorin für die Chartshow "Viva Top 100", nun steht fest, wer das bestehende Team aus Meliassa Lee, T-Zon und Jan Köppen künftig ergänzen wird: Hanna Scholz hat sich letztlich gegen mehr als 300 andere Bewerber durchsetzen können.

Hanna Scholz ist dabei kein Neuling vor der Kamera - bislang trat sie allerdings nicht als Moderatorin in Erscheinung. Sie besuchte eine Schauspielschule und spielte bereits 2013 in "Hotel 13" des Viva-Schwestersenders Nickeloden mit, wo sie zwei Staffeln lang die Victoria von Lippstein verkörperte. Vor der Kamera stand sie außerdem für "SOKO München", "Aktenzeichen XY... ungelöst", "Triple Ex" und seit vier Jahren auch als Lockvogel bei "Verstehen Sie Spaß?".

Mehr als 300 Bewerber hatten für das Moderatoren-Casting online ein Video eingereicht, um ihr Talent unter Beweis zu stellen. zehn davon konnten sich durch Online-Voting und Jury-Wildcards für einen Casting-Tag qualifizieren, wo sie die Jury aus Collien Ulmen-Fernandes, Nikeata Thompson, Melissa Lee und Mara Ridder Reichert (Director Talent & Music Viva) überzeugen mussten. Die Top 3 absolvierten schließlich noch eine Probe-Moderation im "Viva-Top-100"-Studio.

Teilen