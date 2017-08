RTL II macht Schluss mit seinem "Nachrichtenjournal"

© RTL II

In der Nacht von Sonntag auf Montag liefert RTL II seit 15 Jahren jede Woche einen Nachrichtenrückblick. Damit ist bald Schluss: Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de stellt der Sender sein "Nachrichtenjournal" zum Jahresende ein.



Unter den Privatsendern der zweiten Generation gelten Nachrichten nicht gerade als beliebteste Programmfarbe. Teure Produktion bei gleichzeitigem Verbot der Werbeunterbrechung – diese Kombi führt seit vielen Jahren dazu, dass man gern so gerade eben die Mindestanforderungen der Landesmedienanstalten an Vollprogramme erfüllt, aber auch keinen Deut mehr. Vox versteckt seine täglichen Nachrichten in der Nacht, kabel eins am Nachmittag.

Nur RTL II setzt mit seinen "RTL II News" konsequent auf Sichtbarkeit zur besten Sendezeit um 20 Uhr und gönnt sich seit Februar 2002 zusätzlich noch das wöchentliche "Nachrichtenjournal" in der Nacht von Sonntag auf Montag. Doch zumindest letzteres Format ist nun die längste Zeit auf dem TV-Bildschirm gewesen. Zum Jahresende ist Schluss, bestätigt der Sender entsprechende Informationen des Medienmagazins DWDL.de.

RTL II habe sich entschieden, "nach mehr als 15 Jahren Sendezeit den wöchentlichen Nachrichtenrückblick ab Januar 2018 nicht mehr auszustrahlen", so ein Sendersprecher. Und weiter: "Aus programmstrategischen Gründen werden wir in diesem Bereich unsere Ressourcen bündeln und uns ganz auf die Primetime konzentrieren. Hier bieten wir moderne Nachrichten für die junge Zielgruppe, die auch crossmedial über Facebook, Facebook Live und Instagram zielgerichtet angesprochen wird."

Oftmals erst weit nach Mitternacht im Programm, erzielt das knapp halbstündige "Nachrichtenjournal" ohnehin nur einen Bruchteil der Reichweite der täglichen "RTL II News". Mit einem Stellenabbau in der Berliner Nachrichtenredaktion des Senders soll die Einstellung nicht einhergehen. "Die RTL II-Kollegen, die aktuell für das Nachrichtenjournal tätig sind, werden ab Januar komplett für die RTL II News tätig sein", so der Sprecher.

