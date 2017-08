Sat.1 zeigt den nächsten großen Kampf von Marco Huck

© ProSiebenSat.1

7Sports, die Sport-Einheit von ProSiebenSat.1, hat sich die Rechte an der World Boxing Super Series (WBSS) gesichert und bewirbt es als "größtes Boxsport-Turnier aller Zeiten". Den Kampf von Marco Huck gibt es in Sat.1 zu sehen.



30.08.2017 - 11:28 Uhr von Timo Niemeier 30.08.2017 - 11:28 Uhr

Die letzten Kämpfe von Marco Huck sind bei RTL zu sehen gewesen und mit durchschnittlich mehr als drei Millionen Zuschauern waren sie auch ein schöner Erfolg für den Sender. Demnächst ist der Boxer im Rahmen der World Boxing Super Series allerdings erst einmal in Sat.1 zu sehen. 7Sports hat sich die entsprechenden Rechte an dem Turnier, das insgesamt 14 Kämpfe umfasst, gesichert.

Der Kampf zwischen Huck und Aleksandr Usyk ist am 9. September ab 22:15 Uhr live in Sat.1 zu sehen. Sollte Huck weiterkommen, werden wohl auch seine weiteren Kämpfe in Sat.1 laufen. Bei einem Ausscheiden des einzigen deutschen Teilnehmers würde sich ProSiebenSat.1 wohl eher auf eine Ausstrahlung auf anderen Kanälen konzentrieren. 7Sports hat sich jedenfalls die Ausstrahlungsrechte für alle 14 Kämpfe sowie Zusatzmaterial der WBSS auf allen Plattformen wie Free- und Pay-TV, online und mobil gesichert. So werden neben den TV-Ausstrahlungen auch "ran Fighting" und ran.de über die WBSS berichten.



7Sports-Chef Zeljko Karajica erklärt: "Wir freuen uns Boxen auf Champions-League-Niveau präsentieren zu dürfen. 14 Kämpfe im Alles-oder-Nichts-Modus. Es geht um nichts Geringeres, als die Nummer eins der jeweiligen Gewichtsklasse zu finden!" Roger Lodewick, CCO des Organisators Comosa, sagt, man habe mit dem Deal die "perfekte Bühne" für die WBSS gefunden. "Wir sind begeistert, die World Boxing Super Series auch nach Deutschland bringen zu können, nicht nur mit der Durchführung mehrerer Kämpfe in Deutschland, sondern auch mit der Ausstrahlung all unserer Kämpfe auf Deutschlands führenden Medienplattformen."

Bei der WBSS treten die jeweils acht besten Boxer der Welt des Cruiser- und Supermittelgewichts gegeneinander an, mit dabei sind auch die Weltmeister verschiedener Verbände. Der Sieger geht mit der "Muhammad Ali Trophy" sowie 50 Millionen US-Dollar Preisgeld nach Hause.

