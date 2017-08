Gay-Medien: blu-Gruppe übernimmt "Spartacus"-Titel

© blu

30.08.2017 - 15:01 Uhr von Uwe Mantel 30.08.2017 - 15:01 Uhr

Die blu-Mediengruppe übernimmt mit verschiedenen ihrer Unternehmen mehrere Marken vom insolventen Bruno Gmünder Verlag. Während "Spartacus Traveler" als Magazin in der bisherigen Form fortgeführt wird, werden vom "Spartacus International Gay Guide" nur die digitalen Angebote übernommen, in vorhandene Strukturen eingegliedert und als iOS-App zur Verfügung gestellt. Auch das Angebot m-maenner.de wird von der blu-Gruppe übernommen.

Außerdem startet die blu Mediengruppe eine Kooperation mit dem Streaming-Anbieter OUTtv und erweitert damit ihre Kompetenzen in der Bewegtbildproduktion. OUTtv ist seit knapp zehn Jahren in derzeit sieben Ländern in über fünf Millionen Haushalten zu empfangen und startet in den kommenden Monaten auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programm bietet einen Mix aus international erfolgreichen TV-Shows wie "RuPaul’s Drag Race", Filmen, TV-Serien, Nachrichten, Realityshows und Dokumentationen.

