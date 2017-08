Bertelsmann zum Halbjahr erstmals mit 500 Mio Gewinn

© Bertelsmann

Nach der RTL Group hat nun auch Bertelsmann seine Geschäftszahlen für das erste Halbjahr vorgelegt - und die sind richtig gut. Umsatz und Gewinn stiegen spürbar an, Treiber sind mal wieder die Digitalaktivitäten, die inzwischen 30 Prozent des Umsatzes ausmachen.



31.08.2017 - 10:57 Uhr von Timo Niemeier 31.08.2017 - 10:57 Uhr

Bertelsmann hat am Mittwochvormittag gute Zahlen für das erste Halbjahr 2017 veröffentlicht. So stieg der Umsatz des Konzerns in den ersten sechs Monaten des Jahres um 2,1 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro. Der Gewinn lag bei 502 Millionen Euro und damit auf Halbjahressicht erstmals bei mehr als einer halben Milliarde Euro. Seine Jahresprognose hat Bertelsmann bestätigt: Der Umsatz soll im Vergleich zum Vorjahr wachsen und der Gewinn bei mehr als einer Milliarde Euro liegen.

Treiber des Wachstums sind einmal mehr die Digitalgeschäfte des Medienkonzerns. Besonders die digitalen Bereiche bei der RTL Group, Gruner + Jahr sowie BMG, Arvato SCM Solutions und die Bertelsmann Education Group entwickeln sich laut Konzernangaben sehr gut. Am Mittwoch hatte ja schon die RTL Group seine Geschäftszahlen veröffentlicht und präsentierte dabei gute Zahlen der Digitalsparte. Bei Bertelsmann wuchs das Digitale in den genannten Bereichen um satte neun Prozent auf nun 2,7 Milliarden Euro Umsatz. Inzwischen macht der Bereich mehr als 30 Prozent des Gesamtumsatzes aus.

Bertelsmann-Chef Thomas Rabe ist angesichts der Entwicklung zufrieden und sagt: "Bertelsmann blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. Der Umsatz- und Ergebnisanstieg sowie unser verbessertes Wachstumsprofil sind das Resultat der konsequenten Umsetzung unserer Strategie. Dabei ist die Anteilsaufstockung an Penguin Random House, die wir in den vergangenen Monaten vorbereitet haben und nun im zweiten Halbjahr vollziehen, besonders hervorzuheben. Bertelsmann verfügt künftig über eine strategische Dreiviertelmehrheit an der weltweit größten Publikumsverlagsgruppe – und damit über die besten Voraussetzungen, dieses identitätsstiftende Kerngeschäft erfolgreich weiterzuentwickeln."

Bertelsmann-Finanzchef Bernd Hirsch ergänzte, dass man derzeit über eine Eigenkapitalquote von 42 Prozent verfüge. Auch nach der Anteilsaufstockung bei Penguin Random House werde man die "konservative Finanzpolitik fortsetzen". Hirsch: "Für die weitere operative Entwicklung im Gesamtjahr sind wir zuversichtlich und rechnen weiterhin mit einem höheren Umsatz, einer weiterhin hohen operativen Profitabilität sowie einem Konzernergebnis von mehr als einer Milliarde Euro."

