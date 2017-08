Super RTL führt "Once Upon a Time" endlich fort

© Super RTL

Manchmal dauert es eben etwas länger: Nachdem Super RTL die vierte Staffel von "Once Upon a Time" bereits für die Saison 2015/16 ankündigte, schafft sie es ganze zwei Jahre später endlich ins Programm. Im Oktober geht es los.



31.08.2017

"Once Upon a Time"-Fans bekommen von Super RTL einen Grund zur Freude: Nach einer langen Wartezeit steht die vierte Staffel, die bereits für die Saison 2015/16 angekündigt wurde, nun in den Startlöchern. So sollen die 22 neuen Folgen der ABC-Produktion ab Samstag, den 7. Oktober, um 22:20 Uhr im Free-TV in Doppelfolgen laufen.

In den ersten Episoden treffen die Bewohner von Storybrooke und dem Märchenwald auf die Figuren aus dem Märchen "Die Schneekönigin", neuerdings vor allem bekannt durch die amerikanischen Filmadaption "Frozen". So wird Georgina Haig ("Fringe") Elsa verkörpern, während ihre Schwester Anna von Elizabeth Lail dargestellt wird. Die im Film verschollene Mutter der beiden, die Schneekönigin, wird von Elizabeth Mitchell dargestellt, die mit den beiden Serienschöpfern Edward Kitsis und Adam Horowitz bereits in der Mysteryserie "Lost" zusammenarbeitete.

Die zweite Staffelhälfte wird dann etwas dunkler: Die aus "101 Dalmatiner" bekannte Cruella de Vil (Victoria Smurfit, "Dracula") tritt auf den Plan, ebenso wie die böse Hexe Maleficent (Kirstin Bauer van Straten, "True Blood"), die es auf Dornröschen abgesehen hat und Ursula (Merrin Dungey, "Alias - Die Agentin"), die die gleichen miesen Absichten mit Arielle pflegt. Zusammen mit Mr. Gold (Robert Carlyle) nimmt sich das düstere Team nichts anderes vor, als gleich das ganze Regelbuch für Märchen zu ihren Gunsten neu zu schreiben.

Beim Pay-TV-Sender RTL Passion wird ab dem 13. September außerdem die sechste Staffel der Märchen-Serie ausgestrahlt, während in den Vereinigten Staaten im Herbst die bereits siebte Staffel anläuft.

