UFA startet eigenes kostenpflichtiges VoD-Angebot

Der Produktionsriese UFA möchte nun auch direkt mit den Zuschauern ins Geschäft kommen und bringt seine eigene kostenpflichtige VoD-Plattform an den Markt. Gegen einen monatlichen Beitrag gibt's dort "Klassiker und verborgene Filmschätze"



31.08.2017 - 20:21 Uhr von Uwe Mantel 31.08.2017 - 20:21 Uhr

Unter ufafilm.de findet sich ab sofort das neue VoD-Angebot der UFA. Nach einem kostenfreien Gratis-Monat sollen die Nutzer dann 7,99 Euro im Monat zahlen, um Zugriff auf von der UFA produzierte Filme und TV-Events zu haben. Die UFA verspricht, jeden Monat 30 weitere Filme zur Verfügung zu stellen, die nach einem Monat aber auch wieder aus dem Angebot verschwinden.

Die UFA wertet dabei vor allem ihr Archiv aus. In einem Interview mit der "FAZ" spricht der scheidende UFA-Chef Wolf Bauer von "Klassikern und verborgenene Filmschätzen". Die UFA arbeitet dabei mit der Telekom zusammen, die am Freitag auch ein eigenes Serien-Angebot vorstellt (DWDL.de berichtet exklusiv). Laut Wolf Bauer werde es auch eine UFA-Film-App geben, die Entertain-TV-Kunden zur Verfügung gestellt werde. "Wir wollen Programme für alle machen, ganz gleich, auf welcher Plattform. Da müssen wir Innovationsführer bleiben", so Wolf Bauer.

