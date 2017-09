G+J und Joko arbeiten gemeinsam an einer Zeitschrift

© Anatol Kotte

Barbara Schöneberger hat mit "Barbara" bereits ein eigenes Magazin bei Gruner + Jahr (G+J), jetzt soll Joko Winterscheidt folgen. Unter dem Titel "Joko" kommt im nächsten Jahr eine neue Zeitschrift in den Handel.



01.09.2017 - 12:41 Uhr von Timo Niemeier 01.09.2017 - 12:41 Uhr

Was bei "Barbara" funktioniert, kann man ja auch mal mit "Joko" versuchen. Das haben sich wohl die Verantwortlichen bei Gruner + Jahr gedacht und planen deshalb ein Magazin mit Joko Winterscheidt. Einen entsprechenden Bericht von kress.de hat der Verlag mittlerweile bestätigt. Demnach soll das "Lifestyle- und Zeitgeistmagazin" im kommenden Frühjahr erstmals erscheinen. Verantwortet wird das Heft von einem Team rund um "Stern"-Chefredakteur Christian Krug.

Wie kress.de berichtet, hat G+J das Projekt erst am Donnerstag seinen Anzeigenverkäufern vorgestellt. Anders als Barbara Schöneberger soll Joko Winterscheidt bei seinem Magazin nicht jedes Mal auf dem Cover zu sehen sein. Joko will in dem Magazin laut kress.de "seinen eigenen persönlichen Wandel dokumentieren", zudem soll das Magazin lebensbejahend sein.

