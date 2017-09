ProSieben steigt in Football-Übertragungen ein

© ProSieben Maxx

ProSiebenSat.1 und die NFL haben sich auf eine Verlängerung ihrer Zusammenarbeit verständigt. Die Football-Übertragungen sind auch künftig bei ProSieben Maxx zu sehen - und auch ProSieben springt mit ins Boot und überträgt unter anderem den Super Bowl.



01.09.2017 - 18:30 Uhr von Timo Niemeier 01.09.2017 - 18:30 Uhr

Der Super Bowl im kommenden Jahr wird im deutschen Free-TV exklusiv bei ProSieben zu sehen sein, das hat der Sender nun bekanntgegeben. Zudem hat ProSiebenSat.1 mit der NFL die bestehende Zusammenarbeit vorzeitig um drei weitere Jahre verlängert. Football wird also auch künftig ein wichtiges Thema der Sendergruppe sein. Allen voran für ProSieben Maxx, das auch weiterhin zwei Partien pro Spieltag übertragen wird. Neu hinzu kommt ein wöchentliches NFL-Magazin, das der Sender ab dem 12. September immer dienstags ab 22:15 Uhr ausstrahlen wird.

In dem Magazin, das den Titel "ran Football – Coach‘s Corner" tragen wird, kommentieren und analysieren Patrick Esume und Christoph Dommisch 90 Minuten lang die Highlights der Woche. Dort gibt es auch Highlights von den Sunday- und Monday-Night-Games zu sehen. Bereits am 10. September kehrt "#ranNFLsüchtig" zurück ins Programm. Zusätzlich zum 19-Uhr-Spiel im TV gibt es künftig auch ein Spiel im Livestream bei ran.de zu sehen.

Doch noch einmal zurück zu ProSieben, das sich nämlich nicht nur mit dem Super Bowl zufrieden geben wird. Neben diesem Highlight wird ProSieben auch noch den Saisonauftakt in der Nacht vom 7. auf den 8. September zeigen plus ein weiteres, reguläres Spiel im Laufe der Saison. Hinzu kommen die NFL-Playoffs, die zwischen ProSieben und ProSieben Maxx aufgeteilt werden.

"ran"-Sportchef Alexander Rösner sagt: "Unsere Football-Liebe wächst: Nach dem erfolgreichen und kontinuierlichen Ausbau der Livestrecken in den vergangenen zwei Jahren, wird der Umfang der Berichterstattung ab dieser Saison auf sämtlichen Plattformen weiter vorangetrieben. Unser Mut wurde belohnt, wir möchten etwas davon den Footballfans zurückgeben – mit noch mehr Sendezeit, einem neuen Football-Magazin am Dienstag und einem weiteren Live-Spiel auf ran.de."

Mit der Einbeziehung von ProSieben weicht die Sendergruppe übrigens von seiner bisherigen Praxis ab. Bislang waren die Football-Spiele neben ProSieben Maxx immer in Sat.1 zu sehen, auch der Super Bowl lief in den vergangenen Jahren beim Sender. In diesem Jahr verfehlte dieser zwar einen neuen Quotenrekord, dennoch lief es glänzend für Sat.1 (DWDL.de berichtete).

ProSieben-Chef Daniel Rosemann sagt: "Die NFL ist für ProSieben Maxx zu einem unverwechselbaren Alleinstellungsmerkmal geworden und sorgt seit zwei Jahren für tolle Quoten und beständigen Buzz in den sozialen Medien – und sogar für internationale Aufmerksamkeit für unsere Berichterstattung. Umso mehr freut es mich, dass wir unseren Zuschauern ab der kommenden Season noch mehr Football auf ProSieben Maxx zeigen können. Mit der Übertragung des Super Bowls und weiteren Football-Spielen auf ProSieben hat das Football-Fieber jetzt auch den großen Senderbruder erreicht! Die ProSieben-Brandfamily ist heiß auf die NFL!"

Die Verlängerung der Zusammenarbeit zwischen ProSiebenSat.1 und der NFL betrifft übrigens nicht nur den deutschen Markt, sondern auch den österreichischen. Dort werden die Übertragungen wie gewohnt bei Puls 4 zu sehen sein, als Kommentatoren und Experten sind auch weiterhin Walter Reiterer und Michael Eschlböck mit dabei.

