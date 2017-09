ZDFneo streicht "Schulz & Böhmermann" kurzfristig

© ZDF/btf

Wer am Abend ZDFneo einschaltet, wird entgegen der Ankündigung keine neue Folge von "Schulz & Böhmermann" sehen; auch in der Mediathek gibt es den Talk nicht. Offenbar ist beim ZDF erst am Sonntag aufgefallen, dass eine Politikerin zu Gast war.



03.09.2017 - 22:04 Uhr von Marcel Pohlig 03.09.2017 - 22:04 Uhr

Immer am ersten Sonntag im Monat sendet ZDFneo seit dem Frühjahr seinen Talk "Schulz & Böhmermann". Entsprechend dieser Taktung war auch am heutigen Sonntagabend wieder eine Sendung vorgesehen, noch am Donnerstag kündigte der Sender die Besetzung der aktuellen Sendung an, die auf der Homepage des Senders auch aktuell noch beworben wird. Nur: Ausgestrahlt wird sie nicht, auch in der Mediathek war "Schulz & Böhmermann" anders als üblich zur Primetime noch nicht verfügbar. Darauf wies am Abend Jan Böhmermann selbst per Twitter hin.

ZDFneo bestätigte diese Entscheidung ebenfalls auf Twitter. "Ja es ist leider wahr: Aus produktionellen Gründen muss #SundB heute leider kurzfristig ausfallen. Sorry!", hieß es am Abend aus Mainz. Eine Erklärung für das unytpische Vorgehen der Mainzer gab es da zunächst noch nicht und sollte am Montag bekannt gegeben werden. Offenbar war man in Mainz selbst noch überrascht von der spontanen Umprogrammierung.

Schon im Laufe des Abends gab es seitens des Senders dann aber doch noch eine Erklärung zum Ausfall von "Schulz & Böhmermann". Zu Gast war in der Aufzeichnung auch die SPD-Politikerin Franziska Giffey, was dem ZDF offensichtlich erst kurz vor der Ausstrahlung aufgefallen ist. "Die Ausstrahlung von #sundb wurde abgesagt, weil entgegen den Regeln des ZDF zur Teilnahme von Politikern vor Wahlen die SPD-Politikerin Franziska Giffey Gast war. Nach den Regeln dürfen Politiker sechs Wochen vor der Wahl nicht in Unterhaltungssendungen auftreten", erklärt ZDFneo den Umstand, "Schulz & Böhmermann" aus dem Programm genommen zu haben.

Gänzlich im Archiv soll die bereits aufgezeichnete Sendung allerdings nicht verschwinden: ZDFneo verspricht, die Ausgabe zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb der 6-Wochen-Frist – also nach der Bundestagswahl – noch auszustrahlen. Wer am Abend zur gewohnten zeit bei ZDFneo einschaltet, wird anstelle von "Schulz & Böhmermann" eine Wiederholung des Krimis "Ein starkes Team" vorfinden.

