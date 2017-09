RTL II macht Dokusoap über Kinder mit Handicaps

© RTL II

Noch im September wird sich RTL II zur besten Sendezeit mit sieben Kindern und ihren Schicksalen beschäftigen. "Kleine Helden ganz groß", so der Titel des neuen Formats, begleitet Kinder und Jugendliche mit Handicaps.



04.09.2017 - 17:55 Uhr von Alexander Krei 04.09.2017 - 17:55 Uhr

RTL II stellt Kinder mit Handicaps in den Mittelpunkt einer neuen Dokusoap. Ab dem 27. September strahlt der Sender jeweils mittwochs um 20:15 Uhr die Sendung "Kleine Helden ganz groß - Wenn Kinder kämpfen müssen" aus. Geplant sind zunächst sechs Folgen, die von 99pro media produziert werden. Die Produktionsfirma zeichnete in der Vergangenheit unter anderem für die erfolgreiche Vox-Doku "Asternweg" verantwortlich.

In dem neuen RTL-II-Format wird unter anderem die Geschichte des zehnjährigen Noah erzählt, der von Geburt an blind ist. Er ist hochintelligent, doch alleine vor die Tür traut er sich nicht. Nun könnte ihn jedoch eine neue Orientierungshilfe für Blinde in die Lage versetzen, sich frei zu bewegen. Daneben geht es auch um die 13-jährige Leonie, die an Leukämie erkrankt ist und während ihren Chemo-Blöcken in der Klinik mit Freunden via Instagram und Musically in Verbindung bleibt. Insgesamt geht es in der Dokusoap um sieben Kinder und ihre Schicksale.

Im Anschluss an "Kleine Helden ganz groß" dreht es sich weiterhin um Kinder: Wie gehabt bleibt um 21:15 Uhr die Dokusoap "Babys! Kleines Wunder - großes Glück" im Programm. Diese kehrt eine Woche zuvor mit neuen Folgen zurück.

Teilen