WM 2018: Das ZDF lässt Kahn und Welke in Deutschland

© ZDF/Nadine Rupp

Die Öffentlich-Rechtlichen wollen bei der WM 2018 in Russland deutlich günstiger produzieren als in der Vergangenheit. Dazu gehört offenbar auch, dass Moderatoren und Experten in Deutschland bleiben. Beim ZDF bestätigte man das nun.



05.09.2017 - 08:25 Uhr von Timo Niemeier 05.09.2017 - 08:25 Uhr

Fußball-Welt- und Europameisterschaften sorgen bei ARD und ZDF nicht nur regelmäßig für gute Quoten, sondern auch immer für hohe Kosten. Auch weil der Erwerb entsprechender Sportrechte immer teurer wird, wollen die Öffentlich-Rechtlichen beim kommenden Turnier in Russland den Rotstift ansetzen. Die für die Zuschauer wohl erkennbarste Veränderung: Die Moderatoren und Experten werden nicht vor Ort in Russland sein, sondern in einem Studio in Deutschland stehen.

Einen entsprechenden Bericht der "Bild" hat ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann bestätigt. "Olli und Olli werden diesmal ihrer Tätigkeit in Baden-Baden nachgehen", sagt er. 2014 waren sie noch in Brasilien vor Ort und meldeten sich meist aus Rio von einer großen Terrasse, von der aus man die Copacabana sehen konnte. Das Studio in Baden-Baden wurde während des Confed Cups getestet und offenbar für gut befunden.

Laut "Bild" wollen ARD und ZDF aber auch in anderen Bereichen sparen. So sollen keine großen Ü-Wagen nach Russland geschickt werden, sondern Kameramänner mit kleinen Rucksack-Geräten. Dadurch können die Übertragungen über Internet-Leitungen laufen. Vor Ort seien dann nur noch kleine Teams, bestehend aus Reportern und Technikern. ARD-Sportchef Axel Balkausky erklärt: "Wir werden das Turnier mit deutlich reduziertem Personal und Kosten fahren, ohne an journalistischer Qualität einzubüßen."

