Ehemalige "Lokalzeit"-Moderatorin geht zu n-tv

n-tv stockt sein Moderatoren-Team auf und holt Mara Bergmann an Bord. Bereits ab dieser Woche ist die Journalistin beim Nachrichtensender zu sehen. Erfahrung sammelte sie lange beim WDR, wo sie die "Lokalzeit" präsentierte.



05.09.2017 - 10:40 Uhr von Timo Niemeier 05.09.2017 - 10:40 Uhr

Zum 1. September hat n-tv seine Nachrichtenstrecke am Nachmittag ausgebaut, daher benötigt man nun mehr Personal. Aus diesem Grund holt man jetzt mit Mara Bergmann eine neue Moderatorin an Bord. Bereits ab Mittwoch, den 6. September, wird Bergmann regelmäßig im Programm des Nachrichtensenders zu sehen sein. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Mara Bergmann eine zugleich kompetente und sympathische Moderatorin für die n-tv Nachrichten gewonnen haben. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung als Journalistin vor und hinter der Kamera passt sie perfekt in unser Moderatoren-Team", sagt n-tv-Chefredakteurin Sonja Schwetje.

Bergmann ist studierte Journalistin und war nach einem Volontariat beim ZDF lange als Reporterin und Redakteurin für den Sender tätig, unter anderem für das "ZDF-Mittagsmagazin", "ZDF.reporter" und "WISO". Als Moderatorin vor der Kamera stand sie erstmals 2008 beim Magazin "ZDF.umwelt". 2011 wechselte Bergmann zum WDR nach Köln und präsentierte dort vier Jahre lang die "Lokalzeit" (Ruhr & Köln). Auch für das kurzlebige Sat.1-Magazin "Unser Tag" stand Bergmann vor der Kamera. Seit 2012 ist Mara Bergmann zudem regelmäßiges Jurymitglied der Internationalen Emmy Awards.

