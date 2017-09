"taff" bekommt zusätzliche Ausgabe am Wochenende

© ProSieben/Benedikt Müller.

Noch im September spendiert ProSieben seinem Magazin "taff" einen Ableger am Wochenende. Auf dem gewohnten 17-Uhr-Sendeplatz sollen fortan samstags noch einmal ausgewählte Beiträge der Woche ausgestrahlt werden.



06.09.2017 - 16:04 Uhr von Alexander Krei 06.09.2017 - 16:04 Uhr

ProSieben investiert in sein Wochenendprogramm und wird noch in diesem Monat eine zusätzliche Ausgabe seines langjährigen Boulevardmagazins "taff" ins Programm nehmen. Ab dem 23. September gibt es jeweils samstags um 17:00 Uhr die Sendung "taff weekend" zu sehen. Das bestätigte eine Sendersprecherin gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. Aktuell laufen dort Wiederholungen von "The Big Bang Theory".

Frische Beiträge sind in neuen Wochenend-Ableger allerdings nicht zu erwarten. Stattdessen stellt ProSieben seinen Zuschauern vielmehr "die emotionalsten, schönsten und skurrilsten Bilder der letzten fünf Tage" in Aussicht. Moderiert wird "taff weekend" von Viviane Geppert und Christian Düren, die auch zum Moderatoren-Team der werktäglichen "taff"-Ausgaben gehören.

Ganz neu ist die Idee indes nicht: Bereits Ende der 90er Jahre hatte ProSieben am Samstag eine Zusammenfassung ausgewählter Beiträge der Woche gezeigt. Ausgestrahlt wurde die kurzlebige Sendung damals unter dem Titel "taff Extra".

