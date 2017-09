SZ.de kommt auf 55.000 Digital-Abonnenten

© SZ

Die "Süddeutsche Zeitung" verdient mit ihrem Online-Bezahlangebot signifikant Geld, das haben die SZ.de-Chefs Julia Bönisch und Stefan Plöchinger nun in einem Interview verraten. Die Erlöse seien hier schon höher als die der Anzeigen.



06.09.2017 - 22:20 Uhr von Timo Niemeier 06.09.2017 - 22:20 Uhr

Im März 2015 hat die "Süddeutsche Zeitung" online ihr Bezahl-Angebot "SZ Plus" eingeführt, das ersetzte das damalige Digitalabo. In einem Interview mit dem Branchenmagazin "Horizont" haben sich die SZ.de-Chefs Julia Bönisch und Stefan Plöchinger, die das Portal seit Jahresbeginn im Duo leiten, mit der Entwicklung des Angebots zufrieden gezeigt. So komme man derzeit auf 55.000 Digital-Abos - Tendenz stark steigend. Die Digital-Abos würden auf Dauer "die wichtigste Säule unseres Online-Geschäftsmodells", sagt Plöchinger.

Schon jetzt verdient die "SZ" im Netz mehr Geld mit den Digital-Abos als mit Werbeanzeigen. "Als Journalist freue ich mich, dass wir offensichtlich so gute Arbeit machen, dass die Leser bereit sind, ordentlich Geld zu bezahlen. Unser Beitrag für die Gesellschaft ist im Netz ja jahrelang nicht richtig honoriert worden. Das ändert sich jetzt." Bönisch bezeichnet die Entscheidung, online auf ein Bezahlmodell zu setzen, als "essenziell".

Das wichtigste Instrument zur Akquise von neuen Digital-Abos sei Facebook, sagt das Führungs-Duo. Plöchinger: "Ich muss mich nur in meinem Bekanntenkreis umschauen, um zu sehen: Auch jüngere Menschen haben zunehmend den Kanal voll vom Info-Dauerrauschen auf Twitter und Facebook. Sie sind froh, wenn es Portale gibt, die das Geschehen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft strukturieren. Die zahlen auch dafür." Man brauche keine Angst vor der Zukunft haben. Bönisch sagt, für jüngere Menschen sei das Bezahlen im Netz viel selbstverständlicher als für ältere. "Die geben zwar Geld für ein Printabo aus, haben aber keinen Netflix- oder Spotify-Account."

