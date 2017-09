RTL: Kloeppel macht Deutschlandreise vor der Wahl

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

In den kommenden Tagen wird Peter Kloeppel auf einem Motorrad durch Deutschland reisen. Insgesamt sechs Stationen umfasst seine Tour, auf der er bei "RTL aktuell" über die wichtigsten Themen des Wahlkampfs sprechen will.



08.09.2017 - 14:11 Uhr von Alexander Krei 08.09.2017 - 14:11 Uhr

Ab Sonntag wird sich Peter Kloeppel für "RTL aktuell" auf eine Reise durch Deutschland begeben. Sechs Tage lang ist der Nachrichten-Anchor mit dem Motorrad von Mecklenburg-Vorpommern bis zum Bodensee unterwegs. Dabei soll täglich im Rahmen von "RTL aktuell" live zu ihm geschaltet werden. Vor Ort berichten er und sein Team über Wahlkampf-Themen wie Innere Sicherheit, soziale Herausforderungen, Bildung und Digitalisierung.

Peter Kloeppel: "Ich will mit möglichst vielen Menschen über die Themen sprechen, die in diesem Wahlkampf eine zentrale Rolle spielen. Wir wollen dabei auch Projekte vorstellen, die aufzeigen, wie kreativ und innovativ in Deutschland Probleme angegangen werden. Mit dem Motorrad kann ich auf abgelegenen Routen fahren, spontan anhalten und mit den Menschen ins Gespräch kommen."

Auch das "RTL-Nachtjournal" will in der kommenden Woche täglich über Kloeppels Deutschlandreise zur Wahl berichten. Zudem soll sie auf Facebook, Instagram, Twitter sowie RTL Next begleitet werden.

