"6 Mütter": Zweite Staffel ohne Boulahrouz, aber mit Pooth?

An der zweiten Staffel der Dokusoap sollte auch Sabia Boulahrouz teilnehmen. Daraus wird aber nichts – offenbar, weil Boulahrouz das gemeinsame Sorgerecht vergessen hat. Laut "BamS" steht eine Nachrückerin auch schon fest, was Vox allerdings nicht bestätigt.



10.09.2017 - 12:32 Uhr von Marcel Pohlig 10.09.2017 - 12:32 Uhr

Auch wenn der Trend im Verlauf der ersten Staffel nach unten zeigte: Vox lässt sich davon nicht entmutigen und plant bekanntlich bereits eine zweite Staffel der Dokusoap "6 Mütter". Die macht im Vorfeld der Ausstrahlung nun bereits Schlagzeilen. Teilnehmen sollte nämlich auch Sabia Boulahrouz, Ex-Freundin von Fußballer Rafael van der Vaart, die mit dem ehemaligen niederländischen Fußballprofi Khalid Boulahrouz zwei gemeinsame Kinder hat.

Auch wenn die Dreharbeiten mit ihr und den Kindern laut "Bild am Sonntag" bereits begonnen hatten, wird Boulahrouz nun aber dennoch nicht an "6 Mütter" teilnehmen, wie Vox gegenüber der Boulevardzeitung und auch gegenüber DWDL.de bestätigte. Aus persönlichen Gründen sei Boulahrouz nicht dabei, heißt es in der "Bild am Sonntag". Nach Angaben der Boulevardzeitung habe Sabia Boulahrouz nicht bedacht, dass sie nicht über das alleinige Sorgerecht verfügt und somit nicht alleine entscheiden kann, ob die Kinder im Fernsehen auftauchen sollen.

Zuschauer-Trend: 6 Mütter – Staffel 1



Nach Angaben der "Bild am Sonntag" soll stattdessen Verona Pooth mit ihren Söhnen Rocco und San Diego nachrücken. Letzterer sammelt derzeit bereits gemeinsame Fernseherfahrung mit seiner Mutter im Rahmend er RTL-Sendung "Comeback oder weg?". Vox allerdings möchte die Teilnahme Pooths auf Nachfrage von DWDL.de am Sonntag nicht bestätigen, dementiert sie aber auch. Fest stehe bislang nur, dass Patricia Kelly an der Sendung teilnimmt; außerdem wird Ute Lemper wieder als Gastgeberin zurückkehren. Die übrigen Teilnehmer werde Vox rechtzeitig bekanntgeben, heißt es auf Nachfrage. Laut Angaben der "BamS" soll auch Schauspielerin Mirja du Mont eine der "6 Mütter" sein. Die zweite Staffel von "6 Mütter" ist für den Herbst eingeplant.

