Honorare für Experten: ARD bringt etwas Licht ins Dunkel

© ARD

Im vergangenen Jahr ging ein angebliches Millionen-Salär für ARD-Experte Mehmet Scholl durch die Presse, das scharf dementiert wurde - ohne jedoch konkret auf die korrekte Höhe einzugehen. Nun gibt's immerhin etwas Licht im Dunkeln.



11.09.2017 - 19:29 Uhr von Uwe Mantel 11.09.2017 - 19:29 Uhr

1,6 Millionen Euro - das war die Zahl, die "kress pro" im Sommer vergangenen Jahres als vermeintliche Gage für den inzwischen ausgeschiedenen ARD-Fußball-Experten Mehmet Scholl hyperventilierte, bei Oliver Kahn im ZDF sollte es kaum weniger sein. Scharfe Dementis folgten umgehend, von einer "eklatanten Falschmeldung" und "beinahe schon vorsätzlicher Bösartigkeit" war seitens der Betroffenen und Sender zu hören. Doch korrekte Zahlen wollte unter Verweis aufs Vertragsgeheimnis niemand nennen.

Etwas Licht ins Dunkel bringt seit Kurzem die ARD aber auf ihrer eigenen Website. Dort rechtfertigt die ARD zunächst wortreich die Ausgaben für Moderatorinnen und Moderatoren und Expertinnen und Experten, um dann zumindest die Gesamt-Ausgaben für alle Moderatoren bzw. Experten gemeinsam zu nennen. Demnach wurden in der Saison 2015/16 die Leistungen der insgesamt neun für die ARD tätigen Expert/innen mit insgesamt 1,2 Millionen Euro vergütet, in der Saison zuvor waren es 1,04 Millionen Euro. Die von "kress pro" damals allein für Scholl in den Raum gestellte Zahl ist also offensichtlich um ein Vielfaches zu hoch gegriffen. Die 21 Sportmoderator/innen erhielten übrigens 1,88 Millionen Euro in der Aison 2015/16, ein Jahr zuvor waren 1,81 Millionen Euro für 20 Moderator/innen gezahlt worden.

Schon seit längerem gibt die ARD auf ihrer Website auch über andere finanzielle Fragen Auskunft, etwa über die Gehälter der Intendanten und die Gehaltsspanne für bestimmte Berufsgruppen. Auch über die Minutenpreise, die für bestimmte Genres auf unterschiedlichen Sendeplätzen im Schnitt gezahlt werden, informiert die ARD. Im Folgenden eine Übersicht:

Sendeplatz durchschnittlicher Minutenpreis Märchen "6 auf einen Streich" Weihnachten, tagsüber (nur 60 Min) 20.870 € Filme am Feiertag feiertags, 20:15 Uhr 19.750 € DonnerstagsKrimi, "Endlich Freitag", Spielfilme am Samstag Do, 20:15 Uhr 18.200 € Tatort/Polizeiruf, FilmMittwoch

Sa, 20:15 Uhr 15.500 € Serien am Hauptabend Di, 20:15 Uhr 11.250 € Vorabendserien Mo-Do, 18:50 Uhr 8.750 € Shows am Donnerstagabend Do, 20:15 Uhr 7.190 € Shows am Samstagabend Sa, 20:15 Uhr 6.870 € Quiz am Vorabend Mo-Fr, 18 Uhr 2.130 € Plusminus Mi, 21:45 Uhr 2.004 € Gott und die Welt So, 17:30 Uhr 1.370 €

Teilen