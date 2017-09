Generationenwechsel: Julia Becker wird Funke-Verlegerin

© Funke Mediengruppe

Anfang des kommenden Jahres wird es bei der Funke Mediengruppe zu einem Generationenwechsel kommen. Verlegerin Petra Grotkamp übergibt das Amt der Aufsichtsratsvorsitzenden dann an ihre Tochter Julia Becker.



13.09.2017 - 11:15 Uhr von Timo Niemeier 13.09.2017 - 11:15 Uhr

Julia Becker übernimmt zum 1. Januar 2018 das Amt der Aufsichtsratsvorsitzenden der Funke Mediengruppe, bislang ist das noch ihre Mutter Petra Grotkamp. Das haben Becker und Grotkamp nun in einem Interview mit dem Fachmagazin "Kress Pro" angekündigt. Ihre Gesellschafteranteile an der Funke Mediengruppe wird Grotkamp zu gleichen Teilen an ihre drei Kinder (Niklas Jakob Wilcke, Julia Becker und Nora Marx) übertragen.

"Ich selbst behalte einen Sitz im Aufsichtsrat, dadurch ist die notwendige Kontinuität für einen Generationswechsel gewahrt", sagt Petra Grotkamp gegenüber "Kress Pro". Alle Kinder von Grotkamp engagieren sich seit einiger Zeit im Unternehmen, sei es im Aufsichtsrat oder im Kreis der Gesellschafter. "Das macht mich als Mutter sehr stolz", sagt die scheidende Verlegerin. Welche Rolle ihre anderen zwei Kinder in Zukunft im Unternehmen spielen werden, müsse sich erst noch zeigen.

Julia Becker kündigt jedenfalls an, künftig verstärkt Allianzen mit anderen Medienunternehmen suchen zu wollen. "Früher wäre Günther Grotkamp nie auf die Idee gekommen, zu den Bauers zu gehen oder den Springers. Das war völlig falsches Konkurrenzdenken." Dennoch sagt Becker auch, dass sie zwar die Vorsitzende des Aufsichtsrats sei, Entscheidungen will sie künftig aber gemeinsam mit den anderen Gesellschaftern und Aufsichtsräten treffen.

Grotkamp ist die jüngste Tochter von Jakob Funke, der hatte die "WAZ" gemeinsam mit Erich Brost gegründet. Verheiratet ist sie mit Günther Grotkamp, dem langjährigen Geschäftsführer der WAZ-Gruppe. 2012 übernahm Petra Grotkamp für rund 500 Millionen Euro die Gesellschaftsanteile von der Familie Brost und erhielt so die Kontrolle über das Unternehmen, das zuvor durch die zwei Familienclans gelähmt wurde. In späterer Folge wurde der Konzern in Funke Mediengruppe umbenannt.

Teilen