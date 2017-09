Jürgen von der Lippe startet Buch-Format bei Youtube

© Screenshot Youtube

Der WDR hat die Sendung "Was liest du?" bereits 2010 eingestellt, die Lust aufs Lesen ist Jürgen von der Lippe aber nie vergangenen. Nun lässt er das Format kurzerhand unter einem neuen Titel bei Youtube auferstehen.



13.09.2017 - 11:40 Uhr von Timo Niemeier 13.09.2017 - 11:40 Uhr

Jürgen von der Lippe ist zurück mit einem Buch-Format. Weil sich aber offenbar kein TV-Sender für das Konzept erwärmen konnte, macht von der Lippe seine Sendung "Lippes Leselust" nun einfach bei Youtube. Die erste Folge ist bereits an diesem Mittwoch erschienen, darin liest er mit dem Kabarettisten Jochen Malmsheimer aus verschiedenen Büchern vor. Malmsheimer war in der Vergangenheit schon häufiger Gast bei von der Lippes literarischen Sendungen.

Bis 2010 war seine Sendung "Was liest du?" regelmäßig im WDR zu sehen, dann wurde das Format jedoch eingestellt. "Auf vielfachen Wunsch der Zuschauer", so der WDR, zeigte man 2014 noch zwei Sonderausgaben, eine regelmäßige Sendung wurde daraus aber nicht. Von der Lippe konnte das Aus nie verstehen.

Seinen Alleingang via Youtube erklärt er gegenüber der "Bild" so: "Ich sehe nicht ein, dass es diese Sendung nicht mehr gibt. Das wunderbare Medium Buch muss überall, wo es geht, beworben werden." Er wolle nun nicht junge Menschen erreichen. Vielmehr gehe es ihm darum, "aus dem Jugendheim Youtube ein Mehrgenerationenhaus" zu machen. Die Kosten für das Format trägt von der Lippe selbst. "Was das im Endeffekt kostet, weiß ich noch nicht. Ich rechne auch nicht damit, dass sich die Kosten amortisieren, aber das macht nichts. Die einen kaufen sich einen Oldtimer, ich mache eben so was."

