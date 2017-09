Antonia Rados porträtiert für RTL starke Frauen

© RTL

Ab Ende Oktober zeigt RTL immer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in seinem "Nachtjournal" rund 15-minütige Reportagen von Antonia Rados über starke Frauen mit außergewöhnlichen Lebenswegen.



13.09.2017 - 18:58 Uhr von Uwe Mantel 13.09.2017 - 18:58 Uhr

Ab dem 25. Oktober kürzt RTL sein "Nachtjournal" immer in der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstagabend und schafft so um 0:15 Uhr Platz für ein 15-minütiges "Nachtjournal Spezial - Starke Frauen". In einer fünfteiligen Reihe porträtiert darin Antonia Rados starke Frauen aus aller Welt mit außergewöhnlichen Lebenswegen.

Den Auftakt in der Reportage-Reihe "Starke Frauen" macht die Kanadierin Kathy Gannon. Sie war die beste Freundin der umgekommenen deutschen Kriegsreporterin Anja Niedringhaus und saß neben ihr, als sie im April 2014 in Afghanistan bei einem Attentat von einem Polizisten niedergeschossen wurde. Gannon überlebte mit Schusswunden und kehrte zurück nach Kabul. Antonia Rados filmte sie bei ihrer Rückkehr nach Afghanistan.

Weitere Porträts gibt's über Raha Moharrak, die einzige arabische Frau, die die höchsten Berge auf allen Kontinenten erklommen hat, Nadja Sawtschenko, die einzige Kampfpilotin der Ukraine, die 2014 in russische Gefangenschaft geriet, die Jesidin Nadia Murad, eine freigekommene Sexsklavin des IS, sowie die Pro-Erdogan-Aktivistin Meryem Ilayda.

