Amazon sichert sich "This is us" und "The Exorcist"

Bei ProSieben war "This is us" ein Flop, nun nimmt sich Amazon der Serie an. Das Unternehmen hat sich die Streaming-Rechte gesichert und wird darüber hinaus auch "The Exorcist" zeigen. Möglich macht das eine Lizenzvereinbarung mit Fox.



18.09.2017 - 12:04 Uhr von Alexander Krei 18.09.2017 - 12:04 Uhr

Groß waren die Hoffnungen und groß war auch die Enttäuschung: Die gefeierte US-Serie "This is us - Das ist Leben" ist vom ProSieben-Publikum bekanntlich nicht angenommen worden - vor wenigen Wochen endete die erste Staffel vor gerade mal noch 400.000 Zuschauern. Jetzt ist bekannt geworden, dass sich Amazon die Streaming-Rechte an "This is us" gesichert wird. Die Serie ist Teil einer internationalen Lizenzvereinbarung zwischen Amazon und 20th Century Fox Television Distribution.

Es handelt sich nach Angaben von Amazon um die umfassendste internationale Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen. Teil des Deals ist auch das Horror-Drama "The Exorcist". Dabei handelt es sich um die Serien-Adaption des Oscar-nominierten Films aus den 70ern, die beim US-Sender Fox in wenigen Tagen in die zweite Staffel starten wird. Der Psychothriller folgt zwei grundverschiedenen Priestern, die gemeinsam den Fall einer Familie untersuchen, die von Dämonen besessen ist.

"'This is us' hat das Publikum mit einer wunderbaren Erzählweise und Charakteren, mit denen es sich identifizieren kann und die unsere Herzen berühren, in seinen Bann gezogen. The Exorcist ist mit cleveren Wendungen und großen Schreckmomenten dagegen eher etwas für Horrorfans", so Evan Scheffel, Executive Vice President, The Americas, Twentieth Century Fox Television Distribution. "Wir freuen uns sehr, mit Amazon in diesem Deal zusammenarbeiten zu können, und darauf, dass ein neues Publikum überall auf der Welt diese großartigen Serien entdecken wird."

