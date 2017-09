RBB holt BR-Journalistin als "Mittagsmagazin"-Chefin

© DWDL © RBB

Der RBB will nach dem Wechsel des "Mittagsmagazins" nach Berlin auch auf Kontinuität setzen. Wie jetzt bekannt wurde, übernimmt Bettina Schön die Leitung der Redaktion. Zuletzt war sie bereits stellvertretende Redaktionsleiterin der Sendung.



Mit Beginn des neuen Jahres übernimmt bekanntlich der RBB die redaktionelle Verantwortung des "ARD-Mittagsmagazins" vom BR. Jetzt steht fest, dass Bettina Schön die neu entstehende Redaktion leiten wird. Die 41-Jährige kommt vom BR, wo sie zuletzt bereits als stellvertretende Redaktionsleiterin des "Mittagsmagazins" arbeitete. Das bestätigte der RBB am Dienstag.

"Für den Neustart des 'Mittagsmagazins' in Berlin ist Kontinuität bei der Qualität ebenso wichtig wie die Lust auf Neues. Für beides steht Bettina Schön, wir freuen uns sehr, sie an Bord zu haben", sagte RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus über die neue "Mima"-Chefin, die seit 2013 in der Redaktion tätig ist und für die ARD zuvor unter anderem aus Singapur, Peking und London berichtete.

RBB-Intendantin Patricia Schlesinger: "Das 'Mittagsmagazin' ist eine der zentralen Informationssendungen im deutschen Fernsehen. Wir sind froh, sie künftig mit Bettina Schön für die ARD aus der Hauptstadt gestalten zu können." Bettina Schön: "Das 'Mittagsmagazin' ist jeden Tag Ergebnis einer großartigen Teamleistung, das soll sich auch in Berlin nicht ändern und daran arbeite ich sehr gerne mit."

Der Wechsel des "Mittagsmagazins" zum RBB hat insbesondere finanzielle Gründe. "Mit Blick auf unsere immer geringeren finanziellen Spielräume haben wir leider keine andere Wahl, als die Federführung abzugeben. Der Abschied schmerzt uns sehr", erklärte BR-Intendant Ulrich Wilhelm bereits Ende vergangenen Jahres (DWDL.de berichtete). Gesendet wird das "Mima" fortan aus dem Berliner Zollernhof, wo das ZDF sein Hauptstadtstudio hat. Auch das bislang in Mainz produzierte "ZDF-Mittagsmagazin" wechselt ab 2018 in die Hauptstadt.

