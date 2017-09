Akademie-Fernsehpreis: "4 Blocks" führt Nominiertenliste an

© TURNER BROADCASTING SYSTEM

Die Deutsche Akademie für Fernsehen hat die Nominierungen für ihren diesjährigen Fernsehpreis bekanntgegeben. Gleich sechs Mal darf die Turner-Serie "4 Blocks" auf eine Auszeichnung hoffen, mehrfach sind auch "Hindafing" und "Das weiße Kaninchen" nominiert.



21.09.2017

Als Reaktion darauf, dass sich der Deutsche Fernsehpreis seit mehreren Jahren auf die Formatkategorien konzentriert, wurde vor mittlerweile fünf Jahren eine weitere Auszeichnung ins Leben gerufen: Der Fernsehpreis der Deutschen Akademie für Fernsehen, bei dem die herausragenden Leistungen der einzelnen kreativen Gewerke gewürdigt werden. Anders als beim Deutschen Fernsehpreis entscheidet dabei nicht eine Jury, sondern die Mitglieder der Fernsehakademie über die Preisträger - ähnlich wie bei den kürzlich verliehenen amerikanischen Emmys.

Am 28. Oktober wird in Köln der Fernsehpreis der Deutschen Akademie für Fernsehen nun zum fünften Mal verliehen. Nun wurden die Nominierungen in den insgesamt 21 Kategorien bekannt gegeben. Eine Produktion sticht dabei mit gleich sechs Nominierungen heraus: Es ist die von Wiedemann & Berg für den Turner-Sender TNT Serie produzierte Serie "4 Blocks". Sie ist in den Kategorien Casting, Musik, Produktion, Redaktion/Producing, Regie sowie mit Frederick Lau als Schauspieler in einer Hautprolle im Rennen. Drei Mal sind "Hindafing" (Neuesuper für den BR) und der Cyber-Grooming-Film "Das weiße Kaninchen" (FFP New Media für den SWR) nominiert. Bei ProSieben wird man sich freuen, dass Thilo Mischke für "Uncovered" in der Kategorie Fernseh-Journalismus eine Nominierung bekommen hat.

Im Folgenden nun die Nominierungen im Einzelnen:

Bildgestaltung:

Eeva Fleig für „Blaumacher“

für „Blaumacher“ Gerhard Schirlo für „Jack the Ripper – Eine Frau jagt einen Mörder“

für „Jack the Ripper – Eine Frau jagt einen Mörder“ Christian Stanggassinger für „Tempel“

Casting:

Iris Baumüller für „4 Blocks“

für „4 Blocks“ Daniela Tolkien für „Polizeiruf 110 – Nachtdienst“

für „Polizeiruf 110 – Nachtdienst“ Simone Bär für „Tödliche Geheimnisse“

Dokumentarfilm:

Petra K. Wagner für „Aussteigen“

für „Aussteigen“ Till Schauder und Christoph Menardi für „Glaubenskrieger"

für „Glaubenskrieger" Stephan Lamby für „Nervöse Republik – Ein Jahr Deutschland“

Drehbuch:

Bernd Lange, Valentina Brüning und Sebastian Heeg für „Blaumacher“

für „Blaumacher“ Jochen Bitzer und Prof. Dr. Georg Feil für „Die vierte Gewalt“

für „Die vierte Gewalt“ Esther Bernstorff für „Ein Teil von uns“

Fernseh-Journalismus:

Dr. Christian Stücken für „Die Story im Ersten: Der vertuschte Skandal“

für „Die Story im Ersten: Der vertuschte Skandal“ Christian Frey und Susanne Wittek für “Stille Retter“

für “Stille Retter“ Thilo Mischke für „Uncovered – Thilo Mischke und die Macht der Gewalt“

Fernseh-Unterhaltung:

Michael Kessler für „Kessler ist…Hugo Egon Balder“

für „Kessler ist…Hugo Egon Balder“ Olaf Schubert für „Olaf macht Mut“

für „Olaf macht Mut“ Olli Schulz und Jan Böhmermann für „Schulz und Böhmermann“

Filmschnitt:

Heike Parplies für „Tod einer Kadettin“

für „Tod einer Kadettin“ Claudia Wolscht für „Zielfahnder – Flucht in die Karpaten“

für „Zielfahnder – Flucht in die Karpaten“ Regina Bärtschi für „Zwei“

Kostümbild:

Gabriele Binder für „Die Dasslers – Pioniere, Brüder und Rivalen“

für „Die Dasslers – Pioniere, Brüder und Rivalen“ Tina Kreimel-Sorge für „Hindafing“

für „Hindafing“ Riccarda Merten-Eicher für „Schweigeminute“

Maskenbild:

Sonja Fischer Zeyen für „Armans Geheimnis“

für „Armans Geheimnis“ Jeanette Latzelsberger, Gregor Eckstein und Iris Peleira für „Charité“

für „Charité“ Georg Korpas für „Winnetou – Der Mythos lebt“

Musik:

Stefan Will und Marco Dreckkötter für „4 Blocks“

für „4 Blocks“ Florian van Volxem und Sven Rossenbach für „Das weiße Kaninchen“

für „Das weiße Kaninchen“ Matthias Weber für „Spuren des Bösen – Begierde“

Produktion:

Max Wiedemann, Quirin Berg, Prof. Dr. Eva Stadler und Hannes Heyelmann für „4 Blocks“

für „4 Blocks“ Dr. Simone Höller und Michael Smeaton für „Das weiße Kaninchen“

für „Das weiße Kaninchen“ Simon Amberger, Korbinian Dufter und Rafael Parente für „Hindafing“

Redaktion/Producing:

Anke Greifeneder und Prof. Dr. Eva Stadler für „4 Blocks“

für „4 Blocks“ Claudia Gerlach-Benz und Greta Gilles für „Das weiße Kaninchen“

für „Das weiße Kaninchen“ Elmar Jaeger für „Hindafing“

Regie:

Marvin Kren für „4 Blocks“

für „4 Blocks“ Brigitte Maria Bertele für „Die vierte Gewalt“

für „Die vierte Gewalt“ Dominik Graf für „Zielfahnder – Flucht in die Karpaten“

Schauspieler – Hauptrolle:

Frederick Lau für „4 Blocks“

für „4 Blocks“ Dirk Martens für „Culpa- Niemand ist ohne Schuld“

für „Culpa- Niemand ist ohne Schuld“ Hanno Koffler für „Die Dasslers – Pioniere, Brüder und Rivalen“

Schauspieler – Nebenrolle:

Florian Karlheim für „Eine unerhörte Frau“

für „Eine unerhörte Frau“ Sebastian Schwarz für „Frau Temme sucht das Glück“

für „Frau Temme sucht das Glück“ Ronald Kukulies für „Tatort – Borowski und das Fest des Nordens“

Schauspielerin – Hauptrolle:

Brigitte Hobmeier für „Ein Teil von uns“

für „Ein Teil von uns“ Rosalie Thomass für „Eine unerhörte Frau“

für „Eine unerhörte Frau“ Ulrike Krumbiegel für „Polizeiruf 110 – Muttertag“

Schauspielerin – Nebenrolle:

Saskia Rosendahl für „Die Lebenden und die Toten. Ein Taunuskrimi“

für „Die Lebenden und die Toten. Ein Taunuskrimi“ Hannelore Elsner für „Familienfest“

für „Familienfest“ Sandra Hüller für „Tatortreiniger – Folge: Özgür“

Stunt:

Tobias Nied für „Alarm für Cobra 11 – Folge: Phantomcode“

für „Alarm für Cobra 11 – Folge: Phantomcode“ René Lay für „Katharina Luther“

für „Katharina Luther“ Alister Mazzotti für „Tatort – Der König der Gosse“

Szenenbild:

Myrna Drews für „Hedda“

für „Hedda“ Frank Godt für „Honigfrauen“

für „Honigfrauen“ Petra Albert für „Tempel“

Tongestaltung:

Tomáš Bělohradský, Thomas Neumann und Gregor Bonse für „Der gleiche Himmel“

für „Der gleiche Himmel“ Andreas Mücke-Niesytka, Dominik Rätz und Rainer Gerlach für „Lotte Jäger und das tote Mädchen“

für „Lotte Jäger und das tote Mädchen“ Christoph Köpf, Richard Borowski und Philipp Teichmann für „Spreewaldkrimi – Spiel mit dem Tod“

VFX/Animation:

Jan Adamczyk und Denis Behnke für „Der gleiche Himmel“

für „Der gleiche Himmel“ Juri Stanossek für „Gotthard“

für „Gotthard“ Stefan Kessner, Markus Hauf und Max Stolzenberg für „Winnetou – Der Mythos lebt“

