Ex-"The-Voice"-Kandidat wird "Voice-Kids"-Coach

© SAT.1/Richard Huebner

Zum ersten Mal weltweit schafft ein ehemaliger Kandidat von "The Voice" den Seitenwechsel - wenn auch "nur" beim Kinderableger "The Voice Kids": Max Giesinger wird in der nächsten Staffel auf einem der roten Stühle sitzen.



22.09.2017 - 09:40 Uhr von Uwe Mantel 22.09.2017 - 09:40 Uhr

Als Max Giesinger 2011/2012 in der ersten Staffel von "The Voice" antrat, schafft er es nur auf Platz 4 - Karriere gemacht hat er seither trotzdem. Nun kehrt er zum "Voice"-Franchise zurück, nun aber auf der anderen Seite. Wie Sat.1 am Freitag bekannt gab, wird der 28-Jährige in der nächsten Staffel von "The Voice Kids" als Coach mit dabei sein. Er ersetzt dort Sasha, der nach zwei Staffeln aussteigt. Mark Forster, in Kürze bereits in der nächsten Staffel von "The Voice" zu sehen, ist wie angekündigt im Doppel-Einsatz auch bei "The Voice Kids" dabei. Außerdem tritt Nena wieder gemeinsam mit ihrer Tochter Larissa Kerner als Team an.

Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Max Giesingers Musiker-Karriere beweist, dass 'The Voice' mit dem nötigen Ehrgeiz und hartnäckiger Arbeit ein Sprungbrett ist. Er ist ein tolles Vorbild und der perfekte Coach für unsere Kids. Dass mit Max in Sat.1 zum ersten Mal weltweit ein ehemaliges Talent auf dem Coach-Stuhl Platz nimmt, macht uns stolz. Das ist ein echtes Musik-Märchen!"

Max Giesinger: "Vor sechs Jahren stand ich hier auf der 'The Voice'-Bühne zum ersten Mal vor richtig großem Publikum. Inzwischen toure ich durch ganz Deutschland und spiele regelmäßig vor ausverkauften Hallen. Damals war Nena einer der Coaches und jetzt sitze ich neben ihr. Das ist schon sehr verrückt und eine große Ehre für mich. Aber vor allem freu ich mich unglaublich, mit musikbegeisterten Kids Musik zu machen und sie in ihrer Kunst zu bestärken und zu fördern. Das wird tierisch!"

Teilen