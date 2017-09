Das sind die Gewinner des Deutschen Schauspielerpreises

© Deutscher Schauspielerpreis

Am Freitagabend wurde in Berlin der Deutsche Schauspielerpreis verliehen. In den Hauptrollen-Kategorien setzten sich Karl Markovics und Jutta Hoffmann. Mit dem Ehrenpreis fürs Lebenswerk wurde Hanna Schygulla geehrt. Ein Überblick.



22.09.2017 - 23:20 Uhr von Uwe Mantel 22.09.2017 - 23:20 Uhr

(Die Preisträger sind in fetter Schrift markiert)

Schauspielerin in einer Hauptrolle

Martina Gedeck – “Gleißendes Glück”

Jutta Hoffmann – “Ein Teil von uns”

Kim Riedle – “Back for good”

Schauspielerin in einer Nebenrolle

Juliane Köhler – „Back for good”

Michaela May – „Familienfest”

Uygar Tamer – “NSU: Die Opfer - Vergesst mich nicht”

Schauspielerin in einer komödiantischen Rolle

Gerti Drassl – “Vorstadtweiber”

Sophie Rois – “Der mit dem Schlag”

Andrea Sawatzki – “Zwei verlorene Schafe”

Nachwuchs

Almila Bagriacik – “NSU: Die Opfer - Vergesst mich nicht”

Michael Glantschnig – “Wenn du wüsstest, wie schön es hier ist”

Benjamin Lillie – “Dead man working”

Mercedes Müller- “Tschick”

Schauspieler in einer Hauptrolle

Karl Markovics – “Polizeiruf: Und vergib uns unsere Schuld”

Nicholas Ofczarek – “Tatort: Die Geschichte vom bösen Friederich”

Albrecht A. Schuch – “NSU: Die Täter -ˇ Heute ist nicht alle Tage”

Schauspieler in einer Nebenrolle

Martin Brambach – “Der Fall Barschel”

Sahin Eryilmaz – “Der mit dem Schlag”

Ulrich Noethen – “Aufbruch”

Schauspieler in einer komödiantischen Rolle

Franz Hartwig – “Zwei verlorene Schafe”

Gerhard Liebmann – “Wenn du wüsstest, wie schön es hier ist”

Hinnerk Schönemann – “Der mit dem Schlag”

Starker Auftritt

Rainer Bock – “Der Fall Barschel”

Peter Franke – “Herr Lenz reist in den Frühling”

Katja Heinrich – “Tatort: Tanzmariechen”

Sigrid Marquardt – “Die Blumen von gestern”

Ensemble

Casterin Iris Müller und das Schauspiel-Ensemble von "Wellness für Paare": Anke Engelke/Sebastian Blomberg, Anneke Kim Sarnau/Bjarne Mädel, Gabriela Maria Schmeide/Michael Wittenborn, Katharina Maria Schubert/Martin Brambach, Magdalena Boczarska/Devid Striesow, Jan Georg Schütte

Starker Einsatz

Marcus Off

Ehrenpreis Inspiration

Öffentlich-rechtliche Sender

Ehrenpreis fürs Lebenswerk

Hanna Schygulla

