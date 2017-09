Amazon Studios binden "Gilmore-Girls"-Macher an sich

© Amazon

Amy Sherman-Palladino und ihr Mann Daniel Palladino, die kreativen Köpfe hinter den "Gilmore Girls", haben einen Mehrjahresvertrag mit den Amazon Studios unterschrieben. Die erste Serie startet schon bald, weitere sollen folgen.



25.09.2017 - 15:58 Uhr von Uwe Mantel 25.09.2017 - 15:58 Uhr

Die Fortsetzung der "Gilmore Girls" haben Amy Sherman-Palladino und Daniel Palladino noch für Netflix produziert, die neuen Serien der beiden werden in den kommenden Jahren aber beim Konkurrenten Amazon zu sehen sein. Wie Amazon nun bekanntgab, hat das Paar einen Mehrjahresvertrag mit den Amazon Studios abgeschlossen. Zu der schon bekannten Serie "The Marvelous Mrs. Maisel", von der Amazon gleich zwei Staffeln bestellt hatte und die noch in diesem Herbst ihren Einstand bei Amazon Prime Video feiern wird, sollen sich weitere Projekte gesellen.

„Amy und Dan sind brilliant. Hinter allem, was sie erschaffen, steckt eine solch unglaubliche Vision. Außerdem sind sie wunderbar lustige und kluge Menschen. Darüber hinaus hat Amy die besten Hüte im Showbusiness", sagt Joe Lewis, Head of Comedy, Drama und VR bei den Amazon Studios. "Wir freuen uns mit ihnen auf die kommenden zwei Staffeln von 'The Marvelous Mrs. Maisel' und können es nicht erwarten, im Rahmen des Vertrages noch stärker zusammenzuarbeiten."

"Das Amazon-Team hat es uns ermöglicht, Dwight Eisenhower und John Kennedy als Präsidenten für die nächsten Jahre zu gewinnen und dafür sind wir ewig dankbar", so Sherman-Palladino und Palladino. "Amazon gestaltet die Zukunft des Fernsehens und wir freuen uns daran teilhaben zu können." Mit ihrer Äußerung beziehen sie sich auf ihre neue Serie "The Marvelous Mrs. Maisel", geschrieben und unter der Regie von Sherman-Palladino sowie produziert von Sherman-Palladino und Palladino.

Rachel Brosnahan ist darin als als Miriam „Midge“ Maisel zu sehen, eine Frau aus New York City im Jahr 1958, die alles hat, was sie immer wollte: Einen perfekten Ehemann, zwei Kinder und ein elegantes Appartement in der Upper West Side, in dem man perfekt Yom Kippur Dinner abhalten kann. Aber ihr vollkommenes Leben nimmt plötzlich eine unerwartete Wendung: Midge entdeckt ein bisher unbekanntes Talent, das ihr Leben für immer verändert. Ihr neuer Weg führt sie weg vom ihrem bequemen Leben auf dem Riverside Drive in die Basket Houses und Nachtclubs von Greenwich Village. Sie stürzt sich in die Welt der Stand-Up-Comedy und landet letztendlich auf der Couch von Showmaster Johnny Carson.

