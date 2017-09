Boris Becker bleibt TV-Experte bei Eurosport

© Eurosport

Eurosport und Boris Becker setzen ihre seit diesem Jahr bestehende Zusammenarbeit fort, auch im kommenden Jahr wird der ehemalige Tennisprofi bei den wichtigsten Turnieren für den Sender als Experte vor der Kamera stehen.



27.09.2017 - 11:03 Uhr von Timo Niemeier 27.09.2017 - 11:03 Uhr

Seit Anfang dieses Jahres ist Boris Becker regelmäßig bei Eurosport als Experte zu sehen, mit "Matchball Becker" hat er auch eine eigene Sendung. Und Becker wird auch im kommenden Jahr bei allen wichtigen Tennisturnieren für Eurosport im Einsatz sein, die Zusammenarbeit wurde nun verlängert. Das hat Eurosport gegenüber der "Sport Bild" bestätigt.

So wird Becker 2018 im Rahmen der drei Grand-Slam-Turniere Australian Open (ab 15. Januar), French Open (27. Mai) und US Open (27. August) zu sehen sein. An der Seite von Matthias Stach wird Becker Live-Spiele kommentieren und darüber hinaus in "Matchball Becker" analysieren. 2018 soll Becker auch die Spielorte der Grand Slams aus seiner Sicht vorstellen und Interviews mit aktiven Spielern führen.

Von Eurosport heißt es zur Vertragsverlängerung gegenüber der "Sport Bild": "Die durch seine jahrzehntelange Karriere als Spieler und Trainer erlangte Expertise macht Boris Becker zu einem einzigartigen Experten im Tennissport", so Gernot Bauer, Eurosports Head of Sports. "Das positive Feedback auf seine Auftritte während der vergangenen Grand-Slam-Turniere 2017 war überwältigend."

