"Love Island": Online-Rekord und ein Doppel zum Finale

Jana Ina Zarrella erhält bei der Moderation der Finalshow von "Love Island" Unterstützung von ihrem Mann Giovanni. RTL II gibt sich unterdessen zufrieden mit dem Erfolg der Show. Kein anderes Format des Senders wurde häufiger bei TV Now gestreamt.



28.09.2017

Am kommenden Montag wird die erste Staffel der neuen Realityshow "Love Island" bei RTL II zu Ende gehen. Im Finale soll sich entscheiden, welches Paar die Zuschauer in den zurückliegenden drei Wochen am meisten überzeugt hat und damit die Chance auf den Gewinn von 50.000 Euro erhält. Mit Blick auf die Moderation steht allerdings noch einmal eine Veränderung an: Jana Ina Zarrella wird nämlich nicht alleine durch die Sendung führen, sondern gemeinsam mit ihrem Mann Giovanni.

"Die letzten Wochen haben gezeigt, dass bei 'Love Island' jederzeit alles passieren kann - und das gilt auch fürs Finale", sagt Jana Ina Zarrella. "Ich freue mich riesig darauf, die Finalisten gemeinsam mit Giovanni zu feiern und bin sehr gespannt, wen die Zuschauer zum Siegerpaar küren." Giovanni Zarrella ist sich sicher: "Das Traumpaar von 'Love Island' gemeinsam mit meiner Traumfrau Jana Ina zu verkünden - das kann nur ein toller Abend werden."

Bislang verzeichnete "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" bei RTL II im Schnitt rund sechs Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen - ein solider, wenn auch nicht überragender Wert. Bei den 14- bis 29-Jährigen sieht es mit 12,2 Prozent aber deutlich besser aus. Zufrieden gibt sich RTL II vor allem hinsichtlich der Online-Zahlen: So wurde die App zur Show inzwischen 181.000 Mal heruntergeladen, von elf Millionen Interaktionen ist die Rede.

Zugleich ist "Love Island" nach Angaben von RTL II bei TV Now das meistgestreamte RTL-II-Format mit bis zu 399.000 Views. Auf rtl2.de wurden die Inhalte zur Show darüber hinaus bereits mehr als 3,1 Millionen Mal aufgerufen.

