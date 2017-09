TNT Comedy: Dreharbeiten zu Liefers-Serie gestartet

© Turner

In Oberfranken haben die Dreharbeiten für die erste fiktionale Serie von TNT Comedy begonnen. In "Arthurs Gesetz" spielen unter anderem Jan Josef Liefers, Martina Gedeck und Nora Tschirner mit. 2018 soll die Serie dann zu sehen sein.



28.09.2017 - 14:00 Uhr von Timo Niemeier 28.09.2017 - 14:00 Uhr

Bereits Anfang des Jahres hat TNT Comedy angekündigt, mit "Arthurs Gesetz" eine eigene fiktionale Serie produzieren zu wollen. Im Sommer wurde dann bekannt, dass neben Jan Josef Liefers auch Martina Gedeck und Nora Tschirner in der Serie mitspielen werden. Nun haben in Oberfranken die Dreharbeiten begonnen, in rund 60 Tagen sollen sechs einstündige Episoden entstehen. "Arthurs Gesetz" ist die nach Turner-Angaben die teuerste Eigenproduktion der Unternehmensgeschichte in Deutschland. Für TNT Serie produzierte man ja schon "Add a Friend", "Weinberg" und "4 Blocks". Der FilmFernsehFonds Bayern förderte das Projekt mit 720.000 Euro.

Zu sehen gibt es das Ergebnis im kommenden Jahr bei TNT Comedy, wann genau steht derzeit aber noch nicht fest. Die Serie entsteht in Zusammenarbeit mit der good friends Filmproduktions GmbH. "Mit der Entscheidung, unsere nächste fiktionale Eigenproduktion für TNT Comedy zu produzieren, zeigen wir, welche Bedeutung der Sender in unserem Portfolio spielt", sagte Hannes Heyelmann, Geschäftsführer von Turner in Zentral- und Osteuropa und verantwortlich für die internationale Strategie der Turner-Eigenproduktionen, im Februar bei der Ankündigung von "Arthurs Gesetz".

Inhaltlich soll es schwarzhumorig werden: Der Arbeitslose Arthur Ahnepol fristet ein trostloses Dasein. Gezeichnet von den Strapazen seiner unglücklichen Ehe und zu Tode gelangweilt, schmiedet er eines Tages einen riskanten Plan: Seine unausstehliche Gattin soll unter die Erde gebracht werden. Mit dem Geld aus der Lebensversicherung stünde einem Neustart mit seiner Geliebten nichts mehr im Wege. Doch ein ungeschriebenes Gesetz beherrscht das Leben des Pechvogels: Jedes von Arthur gelöste Problem hat ein weitaus Schlimmeres zur Folge. Und so tritt er eine Lawine desaströser Ereignisse los.

