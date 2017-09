Neue "DuckTales" kommen im Dezember nach Deutschland

© Disney

Drei Jahrzehnte nach der Serien-Premiere gibt's neue Folgen der "DuckTales". Hierzulande erfolgt das Wiedersehen kurz vor Weihnachten in Form eines Specials, die regulären Folgen sollen dann im nächsten Jahr folgen.



29.09.2017 - 14:16 Uhr von Alexander Krei 29.09.2017 - 14:16 Uhr

Ab Ende der 80er Jahre mauserten sich die "DuckTales" nicht nur bei den kleinen Zuschauern zum Kult - umso größer war die Überraschung, als Disney ein Comeback der Zeichentrickserie in Aussicht stellte. Seit diesem Jahr läuft die Neuauflage im amerikanischen Fernsehen und auch deutsche Fans müssen sich nicht mehr allzu lange bis zum Wiedersehen mit Tick, Trick und Track sowie Onkel Donald und Großonkel Dagobert gedulden.

Wie jetzt bekannt wurde, wird das einstündige "DuckTales"-Special "Woo-oo" am Freitag, den 22. Dezember erstmals beim Pay-TV-Sender Disney XD zu sehen sein - knapp 30 Jahre nach der deutschen Erstausstrahlung des Klassikers. Die Premiere der Neuauflage erfolgt um 17:00 Uhr, Wiederholungen des Specials sind darüber hinaus am 23. Dezember um 13:00 Uhr, am 26. Dezember um 9:00 Uhr sowie am 31. Dezember um 8:00 Uhr geplant.





Die regulären Folgen der neuen "DuckTales" sollen schließlich ab Anfang 2018 ihren Weg ins Programm von Disney XD finden. Einen genauen Sendeplatz nannte der Sender hierfür bislang allerdings noch nicht.

